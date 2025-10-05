Henüz içerik girmediniz
Türkiye 2026 Uluslararası Uzay Kongresi’ni Antalya’da karşılayacak
Avustralya’nın Sydney kentinde düzenlenen 76. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2025), Türkiye’nin gelecek yıl ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) bayrak devir teslim töreniyle sona erdi.
