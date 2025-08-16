Ankara B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi\u2019nin 13 Haziran 2025\u2019te temelini att\u0131\u011f\u0131 Mamak Metrosu Projesi kapsam\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fmalar uluslararas\u0131 ihale y\u00f6netmelikleri ve standartlara uygun \u015fekilde s\u00fcrd\u00fcr\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n\r\n\r\nAltyap\u0131 ve Haz\u0131rl\u0131k \u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131\r\n\r\nProje kapsam\u0131nda ASK\u0130, Ba\u015fkent Do\u011falgaz, TE\u0130A\u015e ve Telekom gibi altyap\u0131 kurulu\u015flar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra ilgili kamu kurumlar\u0131yla resmi protokol s\u00fcre\u00e7leri ba\u015flat\u0131ld\u0131. Ama\u00e7, altyap\u0131 deplase i\u015flemlerini en az maliyet ve zarar ile tamamlamak. Bu s\u00fcre\u00e7te g\u00fczerg\u00e2htaki muhtarlar arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla vatanda\u015flara bilgilendirmeler yap\u0131l\u0131yor.\r\n\r\nY\u00fcklenici firma taraf\u0131ndan yap\u0131lan teknik de\u011ferlendirme kapsam\u0131nda, proje etki alan\u0131ndaki yakla\u015f\u0131k 450 binada mevcut durum tespitleri ger\u00e7ekle\u015ftiriliyor. G\u00fcr\u00fclt\u00fc, emisyon ve su numunesi \u00f6l\u00e7\u00fcmleri tamamlan\u0131rken; Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ile trafik izinleri, EGO Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ile otob\u00fcs hatlar\u0131n\u0131n yeni g\u00fczerg\u00e2hlara entegrasyonu i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\u015eantiye ve \u00dcretim Tesisleri\r\n\r\nMerkez \u015fantiye sahas\u0131nda idari binalar, yemekhaneler ve yatakhanelerin kurulumu devam ediyor. \u0130nce in\u015faat i\u015flerinin A\u011fustos ay\u0131 sonunda tamamlanmas\u0131 planlan\u0131yor. Segment \u00fcretim tesisinde ise kal\u0131plar yerle\u015ftirildi, otomasyon ve do\u011falgaz ba\u011flant\u0131 montajlar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130n\u015faat A\u015famalar\u0131\r\n\r\nMamak Metrosu g\u00fczerg\u00e2h\u0131nda 8 istasyon, 2 makas yap\u0131s\u0131, Dikimevi\u2019nde geceleme hatt\u0131 ve ba\u011flant\u0131 t\u00fcnelleri olmak \u00fczere toplam 11 b\u00f6lgede in\u015faat yap\u0131lacak. Ayr\u0131ca S\u00f6\u011f\u00fct\u00f6z\u00fc depo sahas\u0131nda at\u00f6lye binas\u0131, ray i\u015fleri ve istinat duvarlar\u0131 da projeye d\u00e2hil edilecek.\r\n\r\n\u0130lk etapta altyap\u0131 protokollerinin imzalanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan temel atma t\u00f6reninin ger\u00e7ekle\u015ftirildi\u011fi b\u00f6lgede deplase \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flanacak. Bu a\u015faman\u0131n tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan kuyruk t\u00fcneli imalatlar\u0131 ve sonras\u0131nda Natoyolu\u2013Abidinpa\u015fa aras\u0131ndaki istasyonlarda altyap\u0131 ile imalat s\u00fcre\u00e7leri ilerleyecek.\r\n\r\nTBM (t\u00fcnel a\u00e7ma makineleri) sipari\u015fleri verildi. May\u0131s\u2013Haziran aylar\u0131nda sahaya nakledilecek makinelerin montaj\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yakla\u015f\u0131k iki ay i\u00e7inde t\u00fcnel kaz\u0131lar\u0131n\u0131n ba\u015flamas\u0131 planlan\u0131yor. S\u00f6\u011f\u00fct\u00f6z\u00fc depo sahas\u0131ndaki imalatlar da metro in\u015faat\u0131yla paralel \u015fekilde y\u00fcr\u00fct\u00fclecek.\r\n\r\n\r\n\r\nModern Ula\u015f\u0131m Alternatifi\r\n\r\nTakvime uygun olarak ilerleyen Mamak Metrosu Projesi\u2019nin tamamlanmas\u0131yla birlikte Ankara\u2019n\u0131n do\u011fusuna modern ve h\u0131zl\u0131 bir toplu ta\u015f\u0131ma alternatifi kazand\u0131r\u0131lmas\u0131 hedefleniyor.