Özcan Deniz ve Akın Akınözü'nden Yeni Proje Ses Getirdi!

Dikey formatl\u0131 dizileriyle dikkat \u00e7eken Vitpepper Studios, yurt d\u0131\u015f\u0131nda yay\u0131nlanan 20\u2019den fazla dikey dizisinin ard\u0131ndan, tamamen yapay zek\u00e2 ile \u00fcretilen yeni projesi \u201cTesseract\u201d\u0131 izleyiciyle bulu\u015fturmaya haz\u0131rlan\u0131yor.\r\n\r\nKaybolmu\u015f bir annenin alternatif ger\u00e7eklik hik\u00e2yesi\r\n\r\nAd\u0131n\u0131 \u00e7ok boyutlu bir geometrik kavramdan alan Tesseract, farkl\u0131 ger\u00e7eklikler aras\u0131nda kaybolan bir annenin kay\u0131p \u00e7ocu\u011funu arama hik\u00e2yesini konu al\u0131yor. Yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 Bihter G\u00fcnayd\u0131n, senaristli\u011fini ve yarat\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 Erim \u015ei\u015fman\u00fcstleniyor. Dizinin ana karakteri Laila, tamamen yapay zek\u00e2 ile olu\u015fturulan oyuncu \u201c\u0130z\u201d taraf\u0131ndan canland\u0131r\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n\u00dcnl\u00fc oyuncular\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fc ve ses haklar\u0131 yapay zek\u00e2ya devredildi\r\n\r\nProjede \u00d6zcan Deniz ve Ak\u0131n Ak\u0131n\u00f6z\u00fc, g\u00f6r\u00fcnt\u00fc ve ses kullan\u0131m haklar\u0131n\u0131 Vitpepper Studios\u2019a devrederek T\u00fcrkiye\u2019de yapay zek\u00e2 ile \u00fcretilen ilk dizide yer ald\u0131. Deniz, dizide i\u015fgal alt\u0131ndaki bir devlet liderini, Ak\u0131n\u00f6z\u00fc ise isyanc\u0131 bir hacker\u2019\u0131 (hacktster) canland\u0131r\u0131yor. Her iki oyuncunun sesi ve g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc yapay zek\u00e2 teknolojisi ile klonland\u0131. Dizi, uluslararas\u0131 izleyiciye ula\u015fabilmesi i\u00e7in \u0130ngilizce olarak haz\u0131rland\u0131.\r\n\r\nAlt\u0131 k\u0131sa b\u00f6l\u00fcmle izleyici kar\u015f\u0131s\u0131nda\r\n\r\nAlt\u0131 b\u00f6l\u00fcmden olu\u015fan Tesseract, her b\u00f6l\u00fcm\u00fc 7-9 dakika aras\u0131nda de\u011fi\u015fen k\u0131sa format\u0131yla sunulacak. Vitpepper Studios, diziyi 13 Ekim\u2019de Cannes\u2019daki MIPCOM Fuar\u0131\u2019nda uluslararas\u0131 pazara tan\u0131tacak.