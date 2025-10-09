Hande Erçel ve Metin Akgülder İkilisini Buluşturacak Dizinin Yayın Tarihi Netleşti!

\u00dcnl\u00fc oyuncu Hande Er\u00e7el\u2019in hik\u00e2yesini yazd\u0131\u011f\u0131 ve ba\u015frol\u00fcn\u00fc Metin Akd\u00fclger\u2019le payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 yeni film \u201c\u0130ki D\u00fcnya Bir Dilek\u201d, aral\u0131k ay\u0131nda Prime Video platformunda izleyiciyle bulu\u015facak.\r\nRomantik-dram t\u00fcr\u00fcndeki yap\u0131m, y\u0131l\u0131n en merakla beklenen yerli filmleri aras\u0131nda yer al\u0131yor.\r\n\r\nY\u00f6netmenli\u011fini \u00fcstlenen ekip, seyirciyi ge\u00e7mi\u015fle bug\u00fcn\u00fc harmanlayan duygusal bir yolculu\u011fa davet ediyor. Filmin oyuncu kadrosunda H\u00fcseyin Avni Danyal, \u0130dil F\u0131rat, Serkan T\u0131nmaz, Nazl\u0131can Demir, Eyl\u00fcl Su Sapan, Rami Narin, Didem \u0130nselel, Erdal Bilingen ve \u0130pek Erdem gibi usta ve gen\u00e7 isimler bir araya geliyor.\r\n\r\nFilm, 1998 y\u0131lba\u015f\u0131 gecesi ayn\u0131 hastanede yollar\u0131 kesi\u015fen iki \u00e7ocu\u011fun hik\u00e2yesini anlat\u0131yor. K\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015fta ya\u015fad\u0131klar\u0131 o sihirli an, Bilge ve Can\u2019\u0131n kalplerinde derin bir iz b\u0131rak\u0131r. Y\u0131llar ge\u00e7tik\u00e7e Bilge ba\u015far\u0131l\u0131 bir avukata, Can ise \u00f6nemli bir arkeolojik ke\u015ffe imza atan bir uzmana d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcr. Hayat onlar\u0131 farkl\u0131 y\u00f6nlere savursa da kader, y\u0131llar sonra bir kez daha yollar\u0131n\u0131 kesi\u015ftirir. Bu kar\u015f\u0131la\u015fma, ge\u00e7mi\u015fte do\u011fan b\u00fcy\u00fcl\u00fc ba\u011f\u0131n yeniden s\u0131nand\u0131\u011f\u0131 anlara sahne olur.\r\n\r\n\u201c\u0130ki D\u00fcnya Bir Dilek\u201d, bir dile\u011fin nelere vesile olabilece\u011fini g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne seren g\u00fc\u00e7l\u00fc bir anlat\u0131 sunmay\u0131 hedefliyor. Film, a\u015fk\u0131n, kaderin ve zaman\u0131n i\u00e7 i\u00e7e ge\u00e7ti\u011fi dokunakl\u0131 hik\u00e2yesiyle seyircileri ekran ba\u015f\u0131na kilitleyecek.