Ankara Kalesi’nde Gastronomi Merkezi Kuruluyor!

Tarihi dokuya uygun \u015fekilde restore edilecek yap\u0131lar, yerel ve otantik lezzetleri bir araya getirerek hem Ba\u015fkent\u2019in k\u00fclt\u00fcrel miras\u0131n\u0131 ya\u015fatacak hem de b\u00f6lge turizmini canland\u0131racak. Ankara Kalesi\u2019nin tarihi atmosferi i\u00e7inde konumlanacak merkezde, geleneksel tatlar modern sunumlarla bulu\u015fturulacak.\r\n\r\nProjenin tamamlanmas\u0131yla birlikte, Ankara Kalesi sadece tarihi dokusuyla de\u011fil, ayn\u0131 zamanda damak tad\u0131yla da ziyaret\u00e7ilerin u\u011frak noktas\u0131 haline gelecek.\r\n\r\n\r\n\r\n