Astrolojiye Göre Bu Sonbahar Seni Neler Bekliyor?

Sonbahar yaln\u0131zca do\u011fan\u0131n de\u011fil, ruh h\u00e2limizin de d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm mevsimi. Astrolojik olarak Ekim, Kas\u0131m ve Aral\u0131k aylar\u0131nda gezegen ge\u00e7i\u015fleri bir\u00e7ok burcu duygusal kararlar, ili\u015fkilerde y\u00fczle\u015fmeler ve i\u015f hayat\u0131nda yeniden yap\u0131lanmalarla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya b\u0131rakacak. \u0130\u015fte burcuna g\u00f6re bu sonbaharda seni neler bekliyor:\r\n\r\nKo\u00e7 (21 Mart - 19 Nisan)\r\n\u0130\u015f hayat\u0131nda h\u0131zl\u0131 geli\u015fmeler ve beklenmedik teklifler g\u00fcndemde. A\u015fk hayat\u0131nda eski bir sayfa kapan\u0131yor, yenisine yer a\u00e7ma zaman\u0131. Enerjini sabit tut, sab\u0131rs\u0131z davranma.\r\n\r\nBo\u011fa (20 Nisan - 20 May\u0131s)\r\nVen\u00fcs\u2019\u00fcn etkisiyle ili\u015fkiler \u00f6n planda. Uzun s\u00fcredir s\u00fcren bir gerginlik \u00e7\u00f6z\u00fclebilir. Maddi konularda dikkatli ol, harcamalar\u0131n\u0131 kontrol et.\r\n\r\n\u0130kizler (21 May\u0131s - 20 Haziran)\r\nYo\u011fun ileti\u015fim trafi\u011fi seni yorabilir. Kariyerde \u00f6nemli bir d\u00f6n\u00fcm noktas\u0131na geliyorsun. Eski bir dostla yollar\u0131n kesi\u015febilir, duygusal a\u00e7\u0131dan karma\u015f\u0131k bir d\u00f6nem.\r\n\r\nYenge\u00e7 (21 Haziran - 22 Temmuz)\r\nEv ve aile konular\u0131 \u00f6ne \u00e7\u0131k\u0131yor. K\u00f6klerine d\u00f6nme iste\u011fi artabilir. \u0130\u015fte k\u00fc\u00e7\u00fck de\u011fi\u015fiklikler b\u00fcy\u00fck farklar yaratacak. Kalbini kapal\u0131 tutma, yeni bir tan\u0131\u015fma seni \u015fa\u015f\u0131rtabilir.\r\n\r\nAslan (23 Temmuz - 22 A\u011fustos)\r\nKariyerinde fark edilme zaman\u0131. Ancak egonu dengele, aksi halde f\u0131rsatlar ka\u00e7abilir. A\u015fkta tutku dolu g\u00fcnler geliyor ama ge\u00e7mi\u015ften gelen biri akl\u0131n\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131rabilir.\r\n\r\nBa\u015fak (23 A\u011fustos - 22 Eyl\u00fcl)\r\nMerk\u00fcr retrosu seni i\u00e7sel sorgulamalara itiyor. Maddi konularda toparlanma s\u00fcrecine giriyorsun. A\u015fk hayat\u0131nda daha a\u00e7\u0131k ve net olman gerekiyor.\r\n\r\nTerazi (23 Eyl\u00fcl - 22 Ekim)\r\nSenin mevsimin! Duygusal olarak canlan\u0131yor, ili\u015fkilerde dengeyi yeniden kuruyorsun. Yeni bir i\u015f veya ortakl\u0131k g\u00fcndeme gelebilir.\r\n\r\nAkrep (23 Ekim - 21 Kas\u0131m)\r\nDerin d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm zaman\u0131. Korkular\u0131nla y\u00fczle\u015fiyorsun. A\u015fk hayat\u0131nda ya her \u015fey ya hi\u00e7 d\u00f6nemi. Maddi kazan\u00e7ta s\u00fcrpriz bir geli\u015fme olabilir.\r\n\r\nYay (22 Kas\u0131m - 21 Aral\u0131k)\r\nYurt d\u0131\u015f\u0131, e\u011fitim ya da yeni projeler g\u00fcndemde. A\u015fkta \u00f6zg\u00fcrl\u00fck ihtiyac\u0131n art\u0131yor. Sab\u0131rs\u0131z davranma, her \u015fey zamanla yerine oturacak.\r\n\r\nO\u011flak (22 Aral\u0131k - 19 Ocak)\r\nKariyer basamaklar\u0131n\u0131 yava\u015f ama emin ad\u0131mlarla t\u0131rman\u0131yorsun. Aile i\u00e7inde k\u00fc\u00e7\u00fck gerginliklere dikkat. Duygusal olarak kapanma e\u011filimindesin, biraz nefes al.\r\n\r\nKova (20 Ocak - 18 \u015eubat)\r\nS\u00fcrpriz kararlar seni bile \u015fa\u015f\u0131rtabilir. A\u015fk hayat\u0131nda beklenmedik geli\u015fmeler var. Yeni dostluklar ilham kayna\u011f\u0131 olacak, projelerinde destek g\u00f6r\u00fcyorsun.\r\n\r\nBal\u0131k (19 \u015eubat - 20 Mart)\r\nHayallerinle ger\u00e7ekler aras\u0131nda denge kurma zaman\u0131. A\u015fkta romantik ama karars\u0131z bir d\u00f6nemdesin. Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na \u00f6zen g\u00f6stermeyi ihmal etme, bedenin sana sinyal veriyor.