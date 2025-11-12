Henüz içerik girmediniz
Güzel Oyuncu Ekranlara 'Yeraltı' ile Dönüyor!
Sümeyye Aydoğan, Medyapım imzalı yeni dizi “Yeraltı”nda “Sultan” karakteriyle ekranlara dönüyor. Aralıkta sete çıkacak olan dizi, ocak ayında izleyiciyle buluşacak.
Trend Haberler
Diyarbakır Kulp’ta Viyadük İnşaatında İskele Çöktü: İşçiler Yaralandı
Oyunculuk Kutsal Bir Meslek mi, Değil mi?
Binbaşı Serdar Uslu'nun şehadet haberi ailesine verildi
Şarkışla’da Feci Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı
Acı Kaza: Türkiye Yasta
Güzel Oyuncu Ekranlara 'Yeraltı' ile Dönüyor!