Eda Ece ve Kaan Yıldırım'dan Yeni Proje!
Kızılcık Şerbeti’nin başarılı senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür, ilk kez Netflix için proje hazırlıyor. O3 Medya imzalı ve Saner Ayar’ın yapımcılığını üstlendiği Sevgililer Günü filminde Eda Ece ile Kaan Yıldırım başrolleri paylaşacak.
