Basın İlan Kurumu Yeşil Vatan İçin 399 Fidan Bağışladı
Basın İlan Kurumu, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında, Genel Kurul Üyeleri ve kurum çalışanları adına Türkiye genelinde 399 adet fidan bağışında bulundu.
Trend Haberler
