Ankaragücü’nde Transfer Yasağı Tartışması: Eski Başkan Tekin’den Yanıt Geldi
MKE Ankaragücü’nün eski başkanı Gazi Ercüment Tekin, kulübün resmi hesabından yapılan iddialara yanıt verdi. Tekin, “Bizim dönemimizde kalıcı transfer yasağı yoktu, tüm süreç belgelerle ortadadır” dedi.
