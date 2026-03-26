Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, millî takımlarda bulunan oyuncuların yokluğunda yapıldı. İdman, salonda core çalışmalarıyla başlarken, sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, taktiksel varyasyonlar ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek. Sarı-lacivertlilerde teknik heyet, özellikle taktik disiplin ve maç temposuna yönelik çalışmaların dozunu artırmayı planlıyor.
