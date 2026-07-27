EÜAŞ Jeneratör Fabrikası Müdürlüğü İndüksiyon Kaynak Makinesi Mal Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhalenin Tarih ve Saati : 21.08.2026 - 12:00 Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Çamlıca Mah. 145. Cad. No:16/A Temsan Yerleşkesi EÜAŞ Jeneratör Fabrikası Müdürlüğü

Yenimahalle / Ankara

İhale konusu mal alımının Adı : EÜAŞ Jeneratör Fabrikası Müdürlüğü İndüksiyon Kaynak Makinesi Mal Alımı İşi Niteliği, türü ve miktarı : 1(Bir) Adet İndüksiyon Kaynak Makinesi. Teklif verilecek cihazı ile uyumlu 1(Bir) adet söküm

başlığı da verilmelidir.

Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çamlıca Mah. 145. Cad. No:16/A Temsan Yerleşkesi EÜAŞ Jeneratör Fabrikası Müdürlüğü

Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imza tarihinden itibaren 110 takvim günüdür. Bu süreye malzeme temini, montaj, eğitim

İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.

Katılım ve yeterlik kriterleri: Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir: Teklif mektubu. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler: Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler. Geçici teminat.

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler: Katalog

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.Yenimahalle / Ankaradahildir.4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesiEkonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.