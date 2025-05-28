SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI



Gaziantep Şehitkamil 500 Yataklı Devlet Hastanesi Uygulama ve İhale Dokumanlarının Hazırlanması İş hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale takvimi ile ihale edilecek olup olmadığı, teklifler sadece elektronik olarak korunan EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/780142

1-İdarenin a) Adı : SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adres : Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No: 3 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA c) Telefon ve faks numarası : 3124585857 - 3124585857 ç) İhale belgelerinin görülebileceği ve e-imza yoluyla indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu hizmet alımının

a) Adı : Gaziantep Şehitkamil 500 Yataklı Devlet Hastanesi Uygulama ve İhale Dokumanlarının Hazırlanması İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : Mimari Uygulama Projeleri 3'er (Üçer) takım, Diğer disiplinlere ait 2'şer (İkişer) Takım parlak imzalı proje ve tüm dokümanlar 1 'er (Birer) Takım Bütçe Hesapları 1 (Bir) Takım USB Bellek/DVD (Fotoğraf görüntü içerikli) 1 (Bir) Takım tüm projelere ve dokümanlara ait CD/DVD. Islak imzalı tüm imzalı projeler ve temel zemin etüt raporları yüklenici tarafından bilgisayar ortamında taranarak CD/DVWIere kaydedilecek ve idareye teslim edilecek.

Ayrıntılı özellikler EKAP'ta yer alan teklifler, içinde bulunan idari şartnameden farklıdır. c) Yapılacağı/teslim edilecek yer : Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü İhale Daire Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3 Kat: 7 186 Nolu Oda 06800 Çankaya - Ankara ç) Tarih/dönem : İşe başlama miktarı 360(ÜçyüzAltmış)'tan itibaren d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı andan itibaren 15 gün içinde çalışmaya başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saat : 18.06.2025 - 12:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü İhale Daire Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3 Kat: 7 186 Nolu Oda 06800 Çankaya - Ankara



4. İhaleye katılabilme şartları ve belirlenmiş belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde gerçekleştirilme süreçleri:

4.1.İsteklilerin ihalelere katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterli kriterler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgiler e-teklifleri kapsamında beyannamelerin verilmesi gerekmektedir.

4.1.2.Teklifin yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1.Tüzel'in; Şartların yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede kaydedilen teklif mektubu.

4.1.4.Şekil ve içerik İdari Şartnamede kaydedilen geçici teminat bilgileri.

4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6Tüzel kişinin iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, sağlıklı olduğunun yarısından fazla hissine sahip arkadaşına ait olması durumunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan kaydedildikten sonra düzenlenir ve düzenlendiği sürekli doğru son bir yıldır sürekli olarak bu belgeyle korunduğu,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken süreler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu taşımanın yapılması gerekenler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalelerde benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2025 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Teblikte Yapının Mimarlık Hizmetlerine Esas Olan Sınıf 5B Grubu ve Üzeri Uygulama Projeleri yapmış olmak.



5.Ekonomik açıdan alternatif teklifler sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli halklar katılabilecektir.



7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanlarını indirmeleri zorunludur.



8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik olarak hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarihi ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9.İstekliler tekliflerini, teslim bedeli üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, ihalenin yapıldığıyla toplam bedel üzerinden götürü sözleşme bedeli imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilir.



11.İstekliler tekliflerinin bedelini %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihalelerin tarihi 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğerleri:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,73

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklif sınırı değerin altında kalan statülerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



