BİTKİSEL ÜRETİM VE UYGULAMA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1993137 1- İdarenin 1.1. Adı : ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : BİRLİK MAHALLESİ KAHİRE CAD. NO:3 ÇANKAYA/ANKARA 1.3. Telefon numarası : 03124588964 1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı 2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 15.10.2026 - 5721 2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Sonsöz, www.sonsoz.com.tr - 14.10.2026 3- Düzeltilen [madde/maddeler ]

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer:

1. kısım bitkisel üretim uygulama ve bakım malzemeleri : Sözleşme imzalandıktan sonra 20 takvim günü içerisinde ihtiyaç listesinde yer alan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 numaralı malzemeler Uğur Mumcu Parkı Çukurambar Mah. 1457. Cad. Çankaya/ ANKARA seramız deposuna teslim edilecektir. İhtiyaç listesinde yer alan 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 numaralı malzemeler ise Birlik Mah. Kahire Cad. Çankaya Belediyesi Yerleşkesi Çankaya/ANKARA Park Bahçeler Müdürlüğümüz deposuna teslim edecektir. 2. kısım çim tohumu : Sözleşme imzalandıktan sonra 15 takvim günü içerisinde çim tohumları Uğur Mumcu Parkı Çukurambar Mah., 1457. Cad. Çankaya/ ANKARA adresinde bulunan seramızın deposuna teslim edecektir. 3. kısım bitki : Sözleşmenin imzalandıktan sonra 20 takvim günü içerisinde ihtiyaç listesinde yer alan malzemeler Uğur Mumcu Parkı Çukurambar Mah.1457 Cad. Çankaya / ANKARA adresinde bulunan seramıza hafta içi mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir.

3.4. Süresi/teslim tarihi:

1. kısım bitkisel üretim uygulama ve bakım malzemeleri : Sözleşme imzalandıktan sonra 20 takvim günü içerisinde ihtiyaç listesinde yer alan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ve 29,30,31,32,33,34,35,36 numaralı malzemeler Uğur Mumcu Parkı Çukurambar Mah. 1457. Cad. Çankaya/ ANKARA seramız deposuna teslim edilecektir. İhtiyaç listesinde yer alan 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 numaralı malzemeler ise Birlik Mah. Kahire Cad. Çankaya Belediyesi Yerleşkesi Çankaya/ANKARA Park Bahçeler Müdürlüğümüz deposuna teslim edecektir. 2. kısım çim tohumu : Sözleşme imzalandıktan sonra 15 takvim günü içerisinde çim tohumları Uğur Mumcu Parkı Çukurambar Mah., 1457. Cad. Çankaya/ ANKARA adresinde bulunan seramızın deposuna teslim edecektir. 3. kısım bitki : Sözleşmenin imzalandıktan sonra 20 takvim günü içerisinde ihtiyaç listesinde yer alan malzemeler Uğur Mumcu Parkı Çukurambar Mah.1457 Cad. Çankaya / ANKARA adresinde bulunan seramıza hafta içi mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir.



