Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Okulu tarafından düzenlenen 204. Eğitici Eğitimi, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 09.30’da Ankara’daki CHP Bülent Ecevit Yerleşkesi’nde başlayacak. Partinin eğitim çalışmalarını güçlendirmek ve eğitici kadrolarını genişletmek amacıyla düzenlenen programa, 23 farklı şehirden toplam 78 kişi katılacak.

Programın açılış konuşmalarını CHP Parti Okulu Genel Koordinatörü Hicran Akgün Ceylan ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya yapacak.

Eğitime ayrıca 25. ve 26. Dönem Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer, 24., 25. ve 26. Dönem Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı ile 25. ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili Dr. Sibel Özdemir katılacak.

Eğitim programının detayları:

Tarih: 17 Ekim 2026 Cumartesi

Saat: 09.30

Adres: CHP Bülent Ecevit Yerleşkesi, Üsküp Caddesi No: 38, Çankaya / Ankara