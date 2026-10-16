Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı ve ruhsatsız silah ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takibin ardından 13 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 5 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca şarjörü, 576 tabanca fişeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız yivsiz tüfek, 1 bıçak ve 0,52 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 15 Ekim'de Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i savcılık ifadesinin ardından salıverildi.