Çankaya Belediyesi’nin geleneksel hale gelen Açık Hava Sinema Günleri başladı. Yaz boyunca sinemaseverlerle buluşacak etkinliğin ilk gösterimi, Keklikpınarı Pazar Yeri’nde Yeşilçam’ın unutulmaz komedilerinden Neşeli Günlerfilmiyle yapıldı. Her yaştan Başkentli, nostalji dolu bu akşama yoğun ilgi gösterdi.
Bu yıl program kapsamında Çankaya’nın 15 farklı noktasında 9 film sinemaseverlerle buluşacak. Etkinlik boyunca Neşeli Günler, The Truman Show, Ben Efsaneyim, Can Dostlar, Aykut Enişte, Moana, Bir Cumhuriyet Şarkısı, Bizim Aile ve Aile Arasında adlı yapımlar açık hava sinema keyfini yaşatacak. Film gösterimlerine gelen vatandaşlara patlamış mısır ve gazoz ikram edilerek nostalji atmosferi güçlendiriliyor.
GÖSTERİM TAKVİMİ
Saat 20.00’de başlayacak gösterimler, 30 Ağustos’a kadar her hafta farklı noktalarda gerçekleştirilecek. İşte sinema günlerinin takvimi:
1. Hafta
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12 Temmuz Cumartesi – Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı – The Truman Show
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13 Temmuz Pazar – Uğur Mumcu Parkı – Ben Efsaneyim
2. Hafta
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18 Temmuz Cuma – Aşıkpaşa Pazar Yeri – Can Dostlar
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19 Temmuz Cumartesi – Cebeci Pazar Yeri – Aykut Enişte
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19 Temmuz Cumartesi – Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı – Moana
3. Hafta
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25 Temmuz Cuma – İsmet İnönü Parkı – Bir Cumhuriyet Şarkısı
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26 Temmuz Cumartesi – Kurtuluş Parkı – Bir Cumhuriyet Şarkısı
4. Hafta
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31 Temmuz Perşembe – Ayrancı Pazar Yeri – Can Dostlar
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1 Ağustos Cuma – Esat Özgürlük Meydanı – Neşeli Günler
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2 Ağustos Cumartesi – Can Yücel Parkı – The Truman Show
5. Hafta
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8 Ağustos Cuma – Sağlıkçılar Parkı – Bizim Aile
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9 Ağustos Cumartesi – Yılmaz Güney Sahnesi Bahçesi – Aile Arasında
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9 Ağustos Cumartesi – Mürsel Uluç Pazar Yeri – Aykut Enişte
6. Hafta
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15 Ağustos Cuma – Keklikpınarı Pazar Yeri – Aykut Enişte
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16 Ağustos Cumartesi – Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı – Aile Arasında
7. Hafta
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22 Ağustos Cuma – Uğur Mumcu Parkı – Can Dostlar
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23 Ağustos Cumartesi – Cebeci Pazar Yeri – Bizim Aile
8. Hafta
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29 Ağustos Cuma – Sokullu Pazar Yeri – Ben Efsaneyim
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30 Ağustos Cumartesi – Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi – Bir Cumhuriyet Şarkısı
Açık havada sinema keyfi yaşamak isteyen tüm Çankayalılar, bu etkinliklere davetli!