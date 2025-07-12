Çankaya Belediyesi’nin geleneksel hale gelen Açık Hava Sinema Günleri başladı. Yaz boyunca sinemaseverlerle buluşacak etkinliğin ilk gösterimi, Keklikpınarı Pazar Yeri’nde Yeşilçam’ın unutulmaz komedilerinden Neşeli Günlerfilmiyle yapıldı. Her yaştan Başkentli, nostalji dolu bu akşama yoğun ilgi gösterdi.

Bu yıl program kapsamında Çankaya’nın 15 farklı noktasında 9 film sinemaseverlerle buluşacak. Etkinlik boyunca Neşeli Günler, The Truman Show, Ben Efsaneyim, Can Dostlar, Aykut Enişte, Moana, Bir Cumhuriyet Şarkısı, Bizim Aile ve Aile Arasında adlı yapımlar açık hava sinema keyfini yaşatacak. Film gösterimlerine gelen vatandaşlara patlamış mısır ve gazoz ikram edilerek nostalji atmosferi güçlendiriliyor.

GÖSTERİM TAKVİMİ

Saat 20.00’de başlayacak gösterimler, 30 Ağustos’a kadar her hafta farklı noktalarda gerçekleştirilecek. İşte sinema günlerinin takvimi:

1. Hafta

12 Temmuz Cumartesi – Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı – The Truman Show

13 Temmuz Pazar – Uğur Mumcu Parkı – Ben Efsaneyim

2. Hafta

18 Temmuz Cuma – Aşıkpaşa Pazar Yeri – Can Dostlar

19 Temmuz Cumartesi – Cebeci Pazar Yeri – Aykut Enişte Başkan Güner'den yerinde inceleme İçeriği Görüntüle

19 Temmuz Cumartesi – Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı – Moana

3. Hafta

25 Temmuz Cuma – İsmet İnönü Parkı – Bir Cumhuriyet Şarkısı

26 Temmuz Cumartesi – Kurtuluş Parkı – Bir Cumhuriyet Şarkısı

4. Hafta

31 Temmuz Perşembe – Ayrancı Pazar Yeri – Can Dostlar

1 Ağustos Cuma – Esat Özgürlük Meydanı – Neşeli Günler

2 Ağustos Cumartesi – Can Yücel Parkı – The Truman Show

5. Hafta

8 Ağustos Cuma – Sağlıkçılar Parkı – Bizim Aile

9 Ağustos Cumartesi – Yılmaz Güney Sahnesi Bahçesi – Aile Arasında

9 Ağustos Cumartesi – Mürsel Uluç Pazar Yeri – Aykut Enişte

6. Hafta

15 Ağustos Cuma – Keklikpınarı Pazar Yeri – Aykut Enişte

16 Ağustos Cumartesi – Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı – Aile Arasında

7. Hafta

22 Ağustos Cuma – Uğur Mumcu Parkı – Can Dostlar

23 Ağustos Cumartesi – Cebeci Pazar Yeri – Bizim Aile

8. Hafta

29 Ağustos Cuma – Sokullu Pazar Yeri – Ben Efsaneyim

30 Ağustos Cumartesi – Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi – Bir Cumhuriyet Şarkısı

Açık havada sinema keyfi yaşamak isteyen tüm Çankayalılar, bu etkinliklere davetli!