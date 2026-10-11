ANKARA…

“Ankara’yı Anlamak”

Ankara'yı yalnızca 13 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olan şehir olarak tanımlamak, onun binlerce yıllık tarihini eksik bırakmak olur.

Cumhuriyetin ilanından tam 16 gün önce resmi olarak başkent olan Ankara'nın çağdaşlaşması cumhuriyetin başarısı anlamına gelir.

Ankara, Cumhuriyet'le birlikte yeni bir kimlik kazanmış; ancak Cumhuriyet'ten önce de binlerce yıl boyunca yerleşim görmüş, siyasi ve ekonomik merkez olmuş, orduların geçtiği, ticaret yollarının kesiştiği, farklı kültürlerin ve inançların bir arada yaşadığı köklü bir Anadolu şehridir.

Şehrin tarih boyunca önemini korumasının temel nedenlerinden biri coğrafi konumudur. Ankara, doğu-batı ve kuzey-güney doğrultusunda ilerleyen yolların kesişme alanında bulunur. Bu özellik, onu yalnızca bir yerleşim yeri değil; askerî hareketler, ticaret, haberleşme ve ulaşım bakımından stratejik bir merkez hâline getirmiştir. Günümüzde Ankara'nın sürekli iskân görmüş olmasının temel nedenlerinden biri de bu ulaşım ve bağlantı özelliğidir.

Ankara'nın kimler tarafından ve tam olarak ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Ankara ve çevresindeki yerleşim geçmişi tarih öncesi dönemlere kadar uzanır. Hititlerden Friglere, Lidyalılardan Perslere, Galatlardan Roma ve Bizans'a kadar Ankara farklı siyasi güçlerin egemenliği altında kalmıştır.

Bu nedenle Ankara'nın tarihi, yalnızca iktidarların değişmesinden oluşan bir tarih değildir. Aynı zamanda;

“bir coğrafyanın, bir ticaret merkezinin, bir şehir kültürünün ve bir toplumsal hafızanın süreklilik tarihidir.”

Ankara'nın Stratejik Coğrafyası

Ankara'nın tarih boyunca önemini belirleyen en temel unsur coğrafyadır. Şehir, Anadolu'nun ortasında, farklı yönlerden gelen yolların birbirine bağlandığı bir konumda yer alır. Bu durum Ankara'yı askerî seferler açısından olduğu kadar ticari hareketler bakımından da önemli kılmıştır.

Bir şehrin tarih boyunca sürekli yerleşim görmesi yalnızca verimli topraklara sahip olmasıyla açıklanamaz. Su kaynakları, tarımsal üretim, hayvancılık, savunmaya elverişli yükseltiler ve ulaşım ağları da belirleyicidir. Ankara'da bu özelliklerin önemli bir bölümü aynı yerde birleşmiştir.

Ankara Kalesi'nin bulunduğu yükselti savunma açısından avantaj sağlarken, çevredeki ova ve akarsular yerleşim için uygun şartlar oluşturmuştur. Bu nedenle Ankara'nın tarihi boyunca şehir merkezi farklı dönemlerde değişse bile, kale ve çevresindeki yerleşim alanının önemi devam etmiştir.

Ankara'nın tarihini anlamanın anahtarlarından biri de budur:

“Ankara'yı önemli yapan yalnızca üzerinde yaşayan devletler değil, Ankara'nın kendisidir.”

Hititlerden Friglere; Ankara'nın İlk Çağları

Ankara'nın Hititler dönemine ilişkin bilgiler, şehrin sonraki dönemlerdeki kadar açık ve ayrıntılı değildir. Ancak Ankara ve çevresinin Orta Anadolu'nun tarihî coğrafyası içerisinde önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir.

Hititlerin Anadolu'da güçlü bir siyasi birlik oluşturmasıyla birlikte Orta Anadolu'daki yerleşim ağları da daha geniş bir siyasal sistem içerisinde değerlendirilmiştir.

Hititlerin ardından Frigler Ankara ve çevresinde etkili olmuşlardır. Frigler döneminde Ankara'nın özellikle dinî ve kültürel coğrafya içerisinde önemli bir yerleşim alanı olduğu anlaşılmaktadır.

Daha sonra Kimmerler, Lidyalılar ve Persler gibi farklı güçler Ankara ve çevresinde hâkimiyet kurmuştur. Büyük İskender'in Anadolu seferi sırasında da Ankara'nın bulunduğu bölge Makedon hâkimiyetiyle tanışmıştır.

Bütün bu değişiklikler bize önemli bir gerçeği gösterir:

“Ankara'nın tarihi, tek bir devletin tarihi değildir. Ankara, Anadolu tarihinin farklı katmanlarının üst üste biriktiği bir şehir olmuştur.”

Galatların Ankara'sı; Ankyra'nın Yükselişi

Ankara'nın İlk Çağ tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri Galatların Orta Anadolu'ya gelişidir. MÖ III. yüzyılda Anadolu'ya gelen Galat topluluklarından Tektosaglar Ankara ve çevresinde yerleşmiş ve Ankyra'yı merkezlerinden biri hâline getirmiştir.

Bu dönem Ankara'nın siyasal ve ekonomik tarihinde önemli bir aşamadır. Galatların Ankara'yı merkez edinmesi, şehrin yalnızca coğrafi açıdan değil, siyasi açıdan da önem kazandığını gösterir.

Roma egemenliğinden önce Ankara, Galatya coğrafyasının önemli merkezlerinden biri hâline gelmişti. Roma'nın bölgeyi MÖ 25 yılında egemenliği altına almasıyla birlikte Ankara'nın tarihinde yeni bir dönem başladı. Roma, Galatia Eyaleti'ni örgütlediğinde Ankyra eyaletin başkenti oldu.

Böylece;

“ Ankara, Anadolu'nun ortasında sıradan bir yerleşim olmaktan çıkarak Roma İmparatorluğu'nun önemli idari merkezlerinden biri hâline geldi.”

Roma'nın Ankyra'sı; Bir Anadolu Metropolü

Roma dönemi Ankara'nın şehir tarihindeki en parlak dönemlerden biridir. Roma'nın Ankara'ya verdiği önem, yalnızca idari yapılanmayla sınırlı değildi. Kentte yeni yollar, kamu yapıları, tapınaklar ve anıtsal mimari oluşturuldu.

Ankyra, Galatia Eyaleti'nin başkenti olarak Roma'nın bölgedeki siyasal ve kültürel düzeninin önemli merkezlerinden biri hâline geldi. Kent çevresindeki yol ağı da Roma'nın Anadolu'daki askerî ve ekonomik organizasyonunun bir parçasıydı.

Bu dönemin en önemli miraslarından biri bugün Augustus ve Roma Tapınağı olarak bilinen yapıdır.

Tapınak, yalnızca mimari bir kalıntı değildir. Aynı zamanda Roma İmparatorluk kültünün Ankara'daki izlerini taşıyan önemli bir tarihî belgedir. Tapınak duvarlarında yer alan Res Gestae Divi Augusti metni, Roma dünyasının siyasi tarihini anlamak açısından da olağanüstü öneme sahiptir.

Roma döneminden günümüze ulaşan hamam, tiyatro ve diğer yapı kalıntıları da Ankara'nın bir zamanlar gelişmiş bir Roma kent yaşamına sahip olduğunu göstermektedir.

Dolayısıyla Ankara'nın şehir tarihini Cumhuriyet'le başlatmak mümkün değildir.

“Cumhuriyet Ankara'yı yaratmadı; binlerce yıllık Ankara'nın üzerine yeni bir başkent inşa etti.”

Bizans Dönemi; Değişen Siyasi Düzen, Devam Eden Şehir

Roma İmparatorluğu'nun bölünmesinden sonra Ankara Bizans dünyasının bir parçası oldu. Siyasi şartlar değişti; ancak Ankara'nın coğrafi konumu önemini kaybetmedi.

Roma döneminin büyük anıtsal şehir düzeni zaman içerisinde değişmiş, bazı yapılar işlevlerini yitirmiş, şehir savunma ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillenmiştir.

Buna rağmen Ankara'da şehir hayatının tamamen ortadan kalkmadığı arkeolojik verilerden anlaşılmaktadır. Erken Bizans dönemine ait mezar alanları ve çeşitli arkeolojik buluntular, Ankara'daki şehir yaşamının farklı biçimlerde sürdüğünü göstermektedir.

Bu durum Ankara'nın tarihindeki önemli bir özelliği ortaya koyar:

“Ankara, siyasal merkez olma niteliğini zaman zaman kaybetse bile bir yerleşim merkezi olma özelliğini korumuştur.”

Selçuklu Ankara'sı

Türklerin Anadolu'da kalıcı olarak yerleşmesiyle Ankara'nın tarihinde yeni bir dönem başladı. Selçuklu döneminde Ankara, Anadolu'nun iç bölgeleri arasındaki ulaşım ve ticaret ağında önemini korudu.

Ankara Kalesi savunma bakımından önem taşırken, şehirde ticari ve ekonomik faaliyetler de devam etti. Selçuklu döneminde Ankara'da darphanenin bulunması, kentin ekonomik hayatının belirli bir canlılığa sahip olduğunu gösteren unsurlardan biridir.

Ankara'nın Selçuklu döneminden kalan önemli eserlerinden biri de Akköprü'dür. Köprü, yalnızca bir ulaşım yapısı değil, Ankara'nın ticaret yollarındaki konumunu gösteren tarihî bir belgedir.

Alaeddin Keykubad döneminde Anadolu Selçuklu Devleti siyasi ve ekonomik açıdan en güçlü dönemlerinden birini yaşamıştır. Bu dönemde Ankara'nın çevresindeki Türkmen yerleşimleri de artmıştır.

Ankara'nın sonraki tarihini anlamak açısından Selçuklu dönemi bu nedenle yalnızca siyasi bir dönem değildir.

“Türklerin Ankara'ya yerleşmesinin, şehir ekonomisine katılmasının ve şehir kültürünün dönüşmesinin önemli aşamalarından biridir.”

Ahiler ve Ankara; Şehir Yönetiminde Özgün Bir Dönem

Ankara tarihinin en ilginç ve üzerinde en fazla durulması gereken dönemlerinden biri Ahiler dönemidir.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıflaması ve Moğol baskısının artmasıyla birlikte Anadolu'nun birçok bölgesinde merkezi otorite zayıfladı. Ankara'da ise şehir hayatının ekonomik ve toplumsal düzeninde Ahiler önemli bir rol üstlendi.

Ahilik, yalnızca bir esnaf teşkilatı değildi. Meslek eğitimi, dayanışma, ahlak, yardımlaşma ve şehir hayatının düzenlenmesi gibi alanlarda etkili olan sosyal ve ekonomik bir yapılanmaydı.

Ahiler, iş hayatında yamak, çırak, kalfa ve usta şeklindeki mesleki hiyerarşiyle gençlerin meslek öğrenmesini sağlıyor; aynı zamanda sosyal ve ahlaki eğitim veriyorlardı.

Ankara'da Ahilerin ticari faaliyetleri ve şehir yönetimindeki rolü konusunda akademik literatürde önemli çalışmalar bulunmaktadır. Selçuklu otoritesinin zayıfladığı dönemde Ahilerin Ankara'da ticaret ve asayiş üzerinde etkili oldukları, beledî hizmetler de yürüttükleri belirtilmektedir.

Bazı tarih araştırmalarında 1290-1354/1362 arasındaki dönem “Ankara Ahiler Hükûmeti” veya “Ahiler yönetimi” şeklinde ifade edilir. Ahilerin bir şehir cumhuriyeti kurduğu yönündeki görüş ise günümüzde akademik olarak tartışılmaktadır. Bu nedenle Ankara'nın bu dönemini doğrudan modern anlamda bir “cumhuriyet” olarak nitelemek yerine, merkezi otoritenin zayıfladığı bir dönemde şehir yönetiminde Ahilerin belirleyici olduğu özgün bir yerel yönetim deneyimi olarak tanımlamak daha ihtiyatlıdır.

Kaynaklarda Ahilerin Ankara'daki hâkimiyetinin Osmanlıların şehri 1354'te ele geçirmesi sonrasında yeniden güçlendiği ve nihayet 1362'de Ankara'nın Osmanlı hâkimiyetine geçtiği belirtilmektedir. Bu tarih, Ankara'nın sosyal ve ekonomik tarihinde Ahilik kurumunun ne kadar güçlü olduğunu göstermesi açısından önemlidir.

Osmanlı Ankara'sı ve 1402 Ankara Savaşı

Osmanlı döneminde Ankara, Anadolu'nun önemli şehirlerinden biri olarak varlığını sürdürdü. Ancak Ankara'nın Osmanlı tarihindeki en büyük dönüm noktalarından biri 1402'de yaşandı.

Ankara Savaşı, Yıldırım Bayezid ile Timur arasında gerçekleşti. Savaşın ardından Yıldırım Bayezid Timur'a esir düştü ve Osmanlı Devleti ağır bir siyasi krize sürüklendi. Bu gelişme Osmanlı tarihindeki Fetret Devrinin başlamasına neden oldu.

Ankara'nın stratejik önemi bu dönemde bir kez daha ortaya çıktı.

Yıldırım Bayezid'in oğullarından Çelebi Mehmed'in kardeşleriyle giriştiği taht mücadelesinde Ankara ve çevresinin de önemli bir siyasi ve askerî alan olduğu görülmektedir. Böylece Ankara, yalnızca ticaret yollarının değil, Anadolu'daki siyasi mücadelelerin de önemli kavşaklarından biri olmuştur.

Ankara'nın Tiftik ve Sof Ekonomisi

Ankara'nın ekonomik tarihinde en özgün başlıklardan biri tiftik keçisi ve sof üretimidir. Ankara keçisinin tiftiğinden elde edilen kaliteli iplik ve kumaşlar yüzyıllar boyunca şehir ekonomisinin temel unsurlarından biri olmuştur.

Özellikle 18. yüzyılda Ankara'da tiftik ipliği ve sof ticareti yapan yabancı tüccarlar önemli bir ekonomik ağ oluşturmuştur. Bu ticaret, Ankara'yı yalnızca Anadolu içindeki bir pazar değil, uluslararası ticaretin parçası hâline getirmiştir.

Tiftik üretimi; köylü, üretici, eğirici, dokumacı, tüccar ve ihracatçıları aynı ekonomik sistem içerisinde buluşturuyordu.

Bu nedenle tiftik yalnızca bir hayvancılık ürünü değildir.

“Tiftik, Ankara'nın tarihindeki ilk büyük ekonomik markalardan biridir.”

Ankara'nın ekonomik gücü daha sonra farklı alanlara kaymış olsa da, tiftik ve sof geçmişi şehrin ekonomik hafızasının önemli bir parçası olmaya devam etmektedir.

Panayırlar, Pazarlar ve Ankara'nın Ticaret Kültürü

19. yüzyılda Ankara'nın ticari hayatındaki önemli gelişmelerden biri panayır kültürüdür. 15 Eylül 1869'da Kışla-i Hümayun yakınlarında açılan Ankara Panayırı yaklaşık 15 gün sürmüş ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen insanların alışveriş yaptığı önemli bir ticari etkinlik olmuştur.

Bu olay Ankara'nın modern ticaret ve sergileme kültürünün gelişiminde önemli bir aşamadır. Ancak “Anadolu'daki ilk modern ticaret sergisi” gibi kesin bir ifade kullanmak yerine, “19. yüzyıl Ankara'sının önemli ticari etkinliklerinden biri” demek tarihsel açıdan daha güvenlidir.

Ankara'nın ticaret kültürü böylece tiftik ve sof ticaretinden panayırlara, çarşılardan modern mağazalara ve daha sonra organize ticaret merkezlerine doğru dönüşmüştür.

Mahalleden Belediyeye; Ankara'da Yerel Yönetimin Gelişimi

Ankara'nın şehir tarihi aynı zamanda yerel yönetimin tarihidir. Osmanlı Devleti'nde mahalle düzeninin önemli kurumlarından biri muhtarlıktı. Muhtarlık teşkilatının II. Mahmud döneminde, 1833 yılında idari bir kurum olarak ortaya çıkması, yerel yönetim tarihimiz açısından önemli bir dönüm noktasıdır.

Muhtarlık, mahalle ile devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir yapı olarak ortaya çıkmış; zaman içinde görevleri ve yetkileri çeşitli düzenlemelerle yeniden şekillenmiştir.

Ankara'da yerel yönetimin gelişimi ise daha sonra belediye teşkilatlanmasıyla yeni bir aşamaya geçmiştir.

Burada 1882 tarihini bir “belediye kanununun yürürlüğe girdiği tarih” olarak değil, Ankara'daki belediye teşkilatının geliştiği dönemin bir parçası olarak değerlendirmek gerekir. Bu süreç, Ankara'nın geleneksel mahalle düzeninden modern belediyeciliğe geçişinin başlangıç aşamalarından biridir.

Aziz Pavlus ve Ankara'nın Erken Hristiyanlık Tarihi

Ankara'nın tarihindeki çok katmanlı yapı, şehrin erken Hristiyanlık tarihi açısından da önem taşıdığını gösterir. Aziz Pavlus'un Ankara ve Galatya bölgesiyle ilişkisi, şehrin erken Hristiyanlık dönemindeki önemini ortaya koyan unsurlardan biridir.

Bu dönem, Ankara'nın yalnızca Roma siyasi sistemi içerisinde değil, Roma dünyasının dinî ve kültürel dönüşümleri içerisinde de önemli bir merkez olduğunu gösterir.

Böylece Ankara'nın tarihî kimliği; Hitit, Frig, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu, Ahi, Osmanlı ve Cumhuriyet katmanlarının yanında farklı inanç ve kültürlerin de izlerini taşır.

Ankara'nın Doğa Tarihi; Ormandan Bozkıra

Ankara'nın şehir tarihini yalnızca siyasi ve ekonomik olaylarla açıklamak yeterli değildir. Ankara aynı zamanda önemli bir çevre ve doğa tarihine sahiptir. Anadolu'nun birçok bölgesinde olduğu gibi Ankara çevresindeki doğal bitki örtüsü de tarih boyunca insan faaliyetlerinden etkilenmiştir.

Tarla açma, yapılaşma, ağaç kesimi, yangın ve aşırı otlatma gibi faaliyetler orman alanlarının gerilemesine; buna karşılık bozkır karakterinin genişlemesine neden olmuştur.

İnsan faaliyetleri sonucunda ormanlık alanların gerilemesiyle ortaya çıkan bozkır alanları bilimsel literatürde antropojen bozkır kavramıyla da açıklanmaktadır. Bu açıdan Ankara'nın bugün “bozkır şehri” olarak algılanması, yalnızca doğal bir özellik değil, binlerce yıllık insan-doğa ilişkisinin de sonucudur.

Ankara'nın çevresindeki Beynam Ormanı bu bakımdan özel bir yere sahiptir. Beynam, Ankara'nın bozkır coğrafyası içerisinde orman varlığının korunmuş örneklerinden biridir. Dolayısıyla Ankara'nın geleceğini planlarken yalnızca tarihi yapıları değil, şehrin doğal mirasını da korumak gerekir.

Millî Mücadele Öncesinde Ankara

Ankara'nın 20. yüzyıl tarihindeki en büyük dönüşüm, Millî Mücadele döneminde gerçekleşmiştir.

30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi'nin ardından Osmanlı Devleti'nin merkezi otoritesi ciddi biçimde zayıfladı. İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından işgali ve Anadolu'daki işgaller, Millî Mücadele'nin merkezinin Anadolu'ya kaymasına neden oldu.

Bu dönemde Ankara'nın stratejik konumu yeniden önem kazandı.

20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa, Ankara'nın askerî ve stratejik bakımdan uygun bir merkez olduğunu değerlendirerek kolordu merkezini Ankara'ya taşıdı. 28 Şubat 1919'da Ankara'ya gelen Ali Fuat Paşa'nın ardından kolordunun Ankara'ya intikali tamamlandı.

Bu gelişme Ankara'nın Millî Mücadele'nin merkezlerinden biri hâline gelmesinde belirleyici oldu.

1919 baharında Ankara'da bulunan İngiliz askerî birliği 22 Mayıs 1919'da şehirden ayrıldı; iki İngiliz subayı ise siyasi temsilci ve demiryolu kontrolörü olarak şehirde kaldı.

Ankara halkının işgal girişimine karşı gösterdiği tepki ve Anadolu'daki millî hareketin güçlenmesi, şehrin Millî Mücadele'deki rolünü daha da artırdı.

“27 Aralık 1919” Ankara'nın Tarihinde Yeni Bir Sayfa

Mustafa Kemal Paşa ve Heyet-i Temsiliye'nin 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişi, şehrin tarihinde yeni bir dönemin başlangıcıdır.

Ankara artık yalnızca Anadolu'nun ortasında stratejik bir şehir değildi. Ankara, Millî Mücadele'nin siyasi ve askerî merkezine dönüşüyordu.

23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da açılmasıyla bu süreç daha da belirginleşti.

Meclis'in Ankara'da toplanması, şehrin tarihî rolünü kökten değiştirdi. Ankara bundan sonra yalnızca bir şehir değil, millî egemenliğin uygulandığı merkez oldu.

“Ankara'yı Tarihten Cumhuriyet Merkezi Olarak Öğrendim”

Mustafa Kemal'in Ankara'ya ilişkin değerlendirmeleri, şehrin Millî Mücadele'deki rolünü anlamak açısından önemlidir.

Yunus Nadi ile yaptığı görüşmede Ankara'nın yalnızca coğrafi konumuyla değil, tarihî geçmişiyle de değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Atatürk'ün yaklaşımı, Ankara'nın Cumhuriyet'in merkezine dönüşmesinin rastlantısal olmadığını göstermektedir.

Ankara'nın seçilmesinde coğrafi konum, ulaşım imkânları, güvenlik, Anadolu'nun merkezindeki konumu, Millî Mücadele'nin örgütlenme imkânları ve İstanbul'dan bağımsız bir siyasi merkez oluşturma ihtiyacı birlikte etkili olmuştur.

Bu nedenle Ankara'nın başkent oluşunu yalnızca “İstanbul'dan başkenti taşıma” şeklinde açıklamak eksik kalır. Bu aynı zamanda yeni devletin Anadolu merkezli siyasi ve idari kimliğinin ilanıydı.

“13 Ekim 1923” Ankara'nın Başkent Oluşu

13 Ekim 1923 tarihinde TBMM'de Ankara'nın Türkiye Devleti'nin başkenti olması kabul edildi. Bu işlem bir kanunla değil, TBMM'nin 27 sayılı kararıyla gerçekleşti.

Böylece 27 Aralık 1919'dan itibaren fiilen Millî Mücadele'nin merkezi olan Ankara, hukuken Türkiye Devleti'nin başkenti oldu. Başkentlik, Ankara'nın tarihindeki en büyük dönüşümü başlattı.

Küçük bir Anadolu şehri, kısa süre içerisinde yeni devletin idari, siyasi, diplomatik ve kültürel merkezi hâline gelecekti.

Cumhuriyet'in Ankara'sı; Bir Şehrin Yeniden Kuruluşu

1923 sonrasında Ankara büyük bir imar ve dönüşüm sürecine girdi. Başkent ilan edilmesiyle birlikte şehir yoğun göç almaya başladı. Yeni kamu binaları, konutlar, yollar, meydanlar ve altyapı yatırımları yapılırken Ankara adeta büyük bir şantiye alanına dönüştü.

Bu dönemde Ankara'nın modern bir başkent olarak planlanması için önemli çalışmalar yapıldı. Lörcher Planı ve daha sonra Hermann Jansen'in planı, Ankara'nın Cumhuriyet dönemindeki şehirleşme tarihinin temel belgeleri arasında yer aldı.

Ankara İçin İlkleri Barındıran İki Önemli Yapı

Ankara'nın yeniden planlanması yalnızca şehircilik meselesi değildi. Yeni Cumhuriyet, yeni başkentinde yeni devletin modernleşme anlayışını da görünür kılmak istiyordu.

Böylece Ankara, bir taraftan tarihî Ankara'yı korurken diğer taraftan yeni Cumhuriyet'in mimari ve şehircilik anlayışını taşıyan bir kent hâline geldi.

Toplumsal belleğin inşası korunması ve aktarılmasında hiç kuşkusuz en önemli araçlardan biri de müzelerdir.

Ankara için hatta Türkiye için ilkler barındıran iki önemli yapısı olan Etnografya müzesi ve Türk ocağı binalarının yapımını mimar Arif Hikmet Koyunoğlu üstlenir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin müze olarak projelendirilecek ilk yapısı günümüze kadar kullanımı hiç değişmeden gelen Ankara Etnografya müzesidir. 1925 yılında temeli atılmış ve 1930'da halkın ziyaretini açılmıştır.

Müze tüm maddi değerlerini yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk'ün 1938'de vefatından sonra Anıtkabir inşa edilene kadar 15 yıl süreyle geçici istirahatgâhı olması sebebiyle çok güzel bir manevi değeri de sahiptir.

Etnografya müzesi önünde yer alan ve 1927 yılında İtalyan heykeltıraş Pietro canonic'a yaptırılan Atatürk heykeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Atatürk heykellerinden biri olma özelliğini taşır.

Türk ocağı binasının yapımında Atatürk yakından ilgilidir, yapımı sırasında mimar koyunoğlu'nun zaman zaman ziyaret eder. Ziyaretlerinden birinde hazırlanacak Türk salonu ile ilgili isteğini belirtir ve şöyle der;

"Ben eski Türk tezyinatını çok severim, hatta kütüphaneme bu konuda birçok kitapta getirttim baktım, fakat ben başka bir şey düşünüyorum. Bu eski Ankara evlerinde, eski tezyinatlı odalarda birçok mühim kararlar aldık, sonunda muvaffak olduk. Yapacağın Bu tezyinat eski Ankara evlerinden alınan ilhamla yapılsın ki, buraya gelince eski hatıralarımızı yad edelim."

Bina tamamlandığında söz konusu salonda Mimar Koyunoğlu’na teşekkür eden Atatürk;" buraya baktıkça kendimi eski bir Ankara evinde zannediyorum, büyük hatıraları yad ediyorum" der.

Başkentten Sanayi ve Üretim Merkezine

Ankara'nın Cumhuriyet dönemindeki gelişimini yalnızca memurların ve devlet kurumlarının şehri olarak görmek de eksik olur.

Başkent’lik, kamu yatırımlarının yanı sıra ekonomik ve sanayi altyapısının gelişmesini de beraberinde getirdi. Ancak burada önemli bir ayrım yapmak gerekir.

1923-1950 arasında Ankara'daki dönüşümün temel karakteri ağır sanayileşmeden çok başkentleşme, kamu yatırımları, planlama, altyapı ve hızlı kentleşme olmuştur. Akademik çalışmalar da bu dönemde Ankara'nın diğer kentlerden ayrışarak hızlı büyüdüğünü, ancak sanayiye dayalı kentleşmenin henüz tam anlamıyla gerçekleşmediğini göstermektedir.

1950'lerden itibaren ise Ankara'nın ekonomik yapısı çeşitlenmeye başladı. Et ve Balık Kurumu, Ankara Çimento ve çeşitli sanayi yatırımları, Ankara'nın üretim kapasitesinin gelişmesinde rol oynadı.

Bu gelişmeler Ankara'nın yalnızca devlet kurumlarının bulunduğu bir başkent değil, aynı zamanda üretim, eğitim, sağlık, kültür ve ticaret merkezine dönüşmesinin de temelini oluşturdu.

Ankara'nın Kültürel Hafızası

Bir şehrin tarihi yalnızca devletlerin, savaşların ve yöneticilerin tarihi değildir. Şehirleri şehir yapan insanlar ve onların gündelik hayatlarıdır.

Ankara'nın kültürel hafızası; Seymenlikten Ahilik geleneğine, Ankara keçisinden sof dokumacılığına, Ankara simidinden bağ kültürüne, eski mahallelerden konaklara, hamamlardan çarşılara, türkülerden oyunlara kadar çok geniş bir alanı kapsar.

Bu kültürel mirasın önemli bir bölümü yazılı belgeler kadar sözlü tarih yoluyla da aktarılmıştır.

Ankara'nın geçmişini anlatan insanların anıları, eski mahallelerin hikâyeleri, esnaf kültürü, düğünler, bayramlar, yemekler, tarım ve hayvancılık gelenekleri de şehrin tarihinin bir parçasıdır.

Bu nedenle Ankara'nın korunması yalnızca Ankara Kalesi'ni, Augustus Tapınağı'nı veya eski konakları korumak değildir.

“Ankara'nın şehir hafızasını korumak, Ankaralıların hayat biçimlerini ve ortak kültürel mirasını da korumaktır.”

Ankara Bir “Gelenler Şehri” dir

Ankara'nın Cumhuriyet dönemindeki en önemli özelliklerinden biri de farklı şehirlerden insanların Ankara'ya gelerek burada yaşamaya başlamasıdır.

Ankara, devlet memurlarının, askerlerin, öğretmenlerin, akademisyenlerin, öğrencilerin, sanatçıların, gazetecilerin, iş insanlarının ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen insanların buluştuğu bir şehir olmuştur.

Bu nedenle Ankara'da “Ankaralı” kavramı yalnızca burada doğmuş olmakla açıklanamaz. Ankara'da doğanlar elbette Ankara'nın yerli halkıdır.

Ancak Millî Mücadele'ye katılanların torunları, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara'ya gelen memurların çocukları, üniversite için Ankara'ya gelip burada kalanlar, iş için gelenler, farklı şehirlerden göç edenler ve Ankara'da yeni bir hayat kuranlar da zaman içerisinde bu şehrin toplumsal dokusunun parçası olmuşlardır.

Ankara bu yönüyle bir “Ortak Şehir” dir.

Ankara; Şairlerin, Yazarların ve Sanatçıların Şehri

Başkent oluşundan sonra Ankara, siyasi hayatın yanında kültür ve sanat hayatının da önemli merkezlerinden biri hâline geldi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen şairler, yazarlar, gazeteciler ve sanatçılar Ankara'da buluştu.

Kahvehaneler, dernekler, gazeteler, dergiler, üniversiteler, kültür kurumları ve sanat çevreleri yeni bir Ankara kültürünün oluşmasına katkı sağladı.

Ankara'ya gelenlerin bir kısmı kısa süre kaldı; bir kısmı ise ömürlerinin önemli bölümünü burada geçirdi.

Bu insanların yazdığı şiirler, romanlar, anılar, gazeteler ve dergiler zaman içerisinde Ankara'nın kolektif hafızasının parçalarına dönüştü.

Bu nedenle Ankara'nın kültürel tarihi, aynı zamanda;

“Ankara'dan geçen insanların tarihidir.”

Geçmişten Geleceğe Ankara

Bugün Ankara, Türkiye'nin başkenti olmanın ötesinde milyonlarca insanın yaşadığı büyük bir metropoldür. Ancak bu büyük şehir, tarih boyunca var olmuş Ankara'nın üzerine kurulmuştur.

Kalenin etrafındaki eski yerleşimden modern bulvarlara; Roma'nın Ankyra'sından Selçuklu ve Ahi Ankara'sına; Osmanlı'nın ticaret şehrinden Millî Mücadele'nin merkezine; Cumhuriyet'in planlı başkentinden günümüzün büyük metropolüne kadar Ankara sürekli değişmiştir.

Değişmeyen ise şehrin “merkez olma özelliğidir.”

Ankara tarih boyunca: askerî bir merkez, ticaret merkezi, eyalet merkezi, üretim merkezi, ulaşım kavşağı, kültür merkezi, Millî Mücadele merkezi ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olmuştur.

Sonuç; Hepimiz Ankaralıyız

Ankara'yı yalnızca geçmişin bir şehri olarak değil, geleceğin de şehri olarak düşünmek zorundayız.

Çünkü Ankara'nın tarihi tamamlanmış değildir. Hititlerden Friglere, Galatlardan Roma'ya, Bizans'tan Selçuklulara, Ahilerden Osmanlılara ve Millî Mücadele'den Cumhuriyet'e kadar uzanan binlerce yıllık süreç, Ankara'nın bugün sahip olduğu şehir kimliğinin temelini oluşturmuştur.

Bu nedenle Ankara'yı korumak, yalnızca eski binaları korumak değildir. Ankara'nın tarihini, kültürünü, doğal çevresini, mahallelerini, esnafını, mutfağını, türkülerini, geleneklerini, sözlü tarihini ve insanlarını korumaktır.

Ankara'nın tarihindeki en önemli gerçeklerden biri de şudur:

“Ankara hep değişmiş, fakat hiçbir zaman tamamen kaybolmamıştır.”

Devletler değişmiş, imparatorluklar yıkılmış, savaşlar yaşanmış, ekonomik düzenler dönüşmüş, nüfus hareketleri gerçekleşmiş, şehir defalarca yeniden kurulmuş ve genişlemiştir. Ama Ankara yaşamaya devam etmiştir. Bugün Ankara'da yaşayan herkes bu uzun tarihin bir parçasıdır.

Ankara'da doğanlar, Ankara'ya sonradan gelenler. Millî Mücadele'nin kahramanlarının torunları, Cumhuriyet'in ilk memurlarının çocukları, Üniversite için Ankara'ya gelip burada kalanlar, Türkiye'nin dört bir yanından gelip Ankara'da hayat kuranlar...

Hepsi bu şehrin bugünkü hikâyesinin parçalarıdır. Çünkü şehirler yalnızca doğulan yerler değildir.

“Şehirler, birlikte yaşanan ve birlikte geleceğe taşınan ortak hafızalardır.”

Bu nedenle bugün Ankara'yı anlatırken yalnızca “Ankaralı kimdir?” diye sormak yerine, daha kapsayıcı bir soru sormak gerekir:

“Ankara'yı kimler oluşturmuştur?”

Cevabı ise binlerce yıllık tarih vermektedir: Ankara'yı bu topraklarda yaşayan bütün kuşaklar oluşturmuştur ve bugün Ankara'da yaşayan herkes, bu büyük tarih zincirinin yeni halkasıdır.

“Ankara hepimizin ortak mirasıdır.”

“Ankara'yı anlamak, Anadolu'yu anlamaktır.”

“Ankara'yı korumak, ortak geçmişimizi korumaktır.”

ve en önemlisi de: Hepimiz Ankaralıyız !!!

KAYNAKÇA VE BAŞVURU KAYNAKLARI