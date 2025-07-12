Asfalt sezonuna hızlı bir başlangıç yapan Çankaya Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, ilçedeki 123 mahallede plan dahilinde devam eden asfaltlama faaliyetlerini yerinde görmek amacıyla Aşağı Öveçler Mahallesi’nde çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini ziyaret etti.

“ASFALT ATAĞIMIZ SÜRÜYOR”

Çalışmaları yakından takip eden Başkan Güner, “Komşularımızın daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlayabilmesi için asfalt atağımızı tüm gücümüzle sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. Mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yapılan planlamalar sayesinde, bozulmuş yolların hızla yenilendiğini belirtti.

30 FARKLI BÖLGEDE YENİLEME TAMAMLANDI

Nisan ayında başlayan asfaltlama sezonuyla birlikte Çankaya Belediyesi ekipleri, 30 farklı noktada tam kaplama asfalt çalışmalarını bitirdi. Bunun yanı sıra, bakım ve yama işlemleri de kesintisiz devam ediyor.

YIL SONU HEDEFİ: 100 BİN TON ASFALT

2025 yılının sonuna kadar 100 bin ton asfalt serimi hedefleyen belediye, yıl boyunca sürecek çalışmalarla ilçedeki pek çok yolun yenilenmesini planlıyor. Mevsim koşullarına bağlı olarak aralık ayına kadar devam edecek asfaltlama faaliyetleriyle, ilçe yollarının daha güvenli ve konforlu hale gelmesi amaçlanıyor.