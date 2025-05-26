SOSYAL TESİSLER VE İKTİSADİ İŞLETMELER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİS VE İŞLETMELERİ



İki (2) Kalem 12 Ay Süreli 4 Adet Taşıt Kiralama (Şöförsüz) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/748316

1-İdarenin a) Adı : SOSYAL TESİSLER VE İKTİSADİ İŞLETMELER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİS VE İŞLETMELERİ b) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Hastanesi 7 Nolu Kapı Karşısı Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesis ve İşletmeler Müdürlüğü Satınalma Birimi 06230 Sıhhiye ALTINDAĞ/ANKARA c) Telefon ve faks numarası : 3123052005 - 3123053108 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : İki (2) Kalem 12 Ay Süreli 4 Adet Taşıt Kiralama (Şöförsüz) b) Niteliği, türü ve miktarı : Taşıt Kiralama Hizmeti Alımı 4+1 Binek Tipi Hizmet Taşıtı Otomatik Vites (1 Taşıt) 5+1 Uzun Şase Combi Van Kamyonet Hizmet Taşıtı (3 Taşıt)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesis Ve İşletmeleri Müdürlüğü ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.08.2025, işin bitiş tarihi 31.07.2026 d) İşe başlama tarihi : 01.08.2025

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.06.2025 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi 7 Nolu Kapı Karşısı Öğretim Üyeleri Kafeterya Binası Sosyal Tesis ve İşletmeleri Toplantı Odası Altındağ- Ankara

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Ek-1

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Kamu veya özel sektörde şöförlü veya şöförsüz araç kiralama hizmeti işi benzer iş kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,79

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (R): Araç Kiralama / 0,79 02/10/2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Hizmet Alımı SuretiyleTaşıt Edinilmesine ilişkin Esas ve Usuller" de değişikliğe gidilerek taşıtların kiralanmasında, aylık kira bedellerinin, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yayımlanan araç kasko değerinin %2'sini aşamayacağı hükmü karara bağlanmıştır. İsteklilerin, ilgili Bakanlar Kurulu Kararını göz önünde bulundurarak Teknik Şartnamede özellikleri belirtilen araçlara ilişkin teklif sunmaları gerekmektedir.

