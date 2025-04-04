Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başkentli vatandaşlar için sosyal projelerine devam ederken, yeni bir proje olan “Müzik Stüdyosu-Stüdyo Senin” projesini hayata geçirdi.

Genç sanatçılara destek olmak için yapılan bu proje kapsamında, amatör müzik grupları ve bireysel sanatçılar yüksek maliyetler ödemeden profesyonel bir ortamda yeteneklerini geliştirebilecekler. Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan ve 300 metre karelik bir alana sahip olan bu stüdyo 15 ve 35 yaş aralığında ki yeteneklere hizmet verecek. Ayrıca stüdyonun içinde, cep sahne, fuaye alanı ve akustik panellerle donatılmış ses yalıtımlı kayıt ve prova stüdyosu bulunuyor.

Bu proje, genç sanatçılara profesyonel bir müzik ortamı sunarak, yeteneklerini sergileme ve geliştirme fırsatı tanıyor. ABB'nin bu tür sosyal projeleri, başkentlilerin gönlünde önemli bir yer edinmesine katkı sağlıyor.