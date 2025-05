ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin bir parçası olarak ihale dokümanındaki ihtiyaç listesine göre teslimat yapılacaktır. Teslimatlar işe başlama tarihinden itibaren teslim edilecektir. Teslimatlar sözleşme imzalanmasından itibaren 10 (on ) gün içerisinde uhdenizde kalan malzemelerin yüzde yirmisi kurumla irtibata geçilerek kurum talebi ve stok durumlarına göre teslim edilecektir. Öngörülemeyen durumlar olması halinde idarece en az 10 (on ) gün önce bildirim yapmak kaydı ile idare teslimat programında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Siparişlerin yazılı olması şartı aranmaz, telefon ,mail veya faks ile yapılan siparişler en geç 10 (on) gün içerisinde Hastane Tıbbi Malzeme deposunun göstereceği yere teslim edilecektir. (Malzeme teslimatı sırasında firma yetkilisi veya firma tarafından görevlendirilen sorumlu kişi tarafından teslimat yapılacaktır.) İdarelerin ihtiyaç miktarları ihale yetkilisinin onayı ile değiştirilebilecektir. İhale yetkilisi onayı ile ihtiyaç miktarında değişiklik yapılması durumunda ödeme teslim alan idarenin bağlı bulunduğu saymanlık müdürlüğünce yapılacaktır.