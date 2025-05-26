AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-GÖLBAŞI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI



91 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/736244

1-İdarenin a) Adı : AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-GÖLBAŞI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : BAHÇELİEVLER MAH. 321. SOK. NO:50 06830 GÖLBAŞI/ANKARA c) Telefon ve faks numarası : 3124851420 - 3124850499 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 91 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ankara Gölbaşı Ülkü Ulusoy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Bahçelievler Mah. Abay KUNANBAY Cad. No:50 Gölbaşı/ANKARA ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin bir parçası olarak ihale dokümanındaki ihtiyaç listesine göre teslimat yapılacaktır. Teslimatlar işe başlama tarihinden itibaren teslim edilecektir. Teslimatlar sözleşme imzalanmasından itibaren 10 (on ) gün içerisinde uhdenizde kalan malzemelerin yüzde yirmisi kurumla irtibata geçilerek kurum talebi ve stok durumlarına göre teslim edilecektir. Öngörülemeyen durumlar olması halinde idarece en az 10 (on ) gün önce bildirim yapmak kaydı ile idare teslimat programında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Siparişlerin yazılı olması şartı aranmaz, telefon ,mail veya faks ile yapılan siparişler en geç 10 (on) gün içerisinde Hastane Tıbbi Malzeme deposunun göstereceği yere teslim edilecektir. (Malzeme teslimatı sırasında firma yetkilisi veya firma tarafından görevlendirilen sorumlu kişi tarafından teslimat yapılacaktır.) İdarelerin ihtiyaç miktarları ihale yetkilisinin onayı ile değiştirilebilecektir. İhale yetkilisi onayı ile ihtiyaç miktarında değişiklik yapılması durumunda ödeme teslim alan idarenin bağlı bulunduğu saymanlık müdürlüğünce yapılacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 gün içinde işe başlanır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.06.2025 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Ankara Gölbaşı Ülkü Ulusoy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Bahçelievler Mah. Abay KUNANBAY Cad. No:50 Gölbaşı/ANKARA



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Ana bayi tanımlayıcı numarasını gösteren belge

Satış Merkezi Yetki Belgesi

TİTUB Kaydı

UBB Belgeleri

Ulusal Bilgi Bankasından Onaylanmış Ürün Numarası



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: Vekaletname Bilgileri Ticaret Sicili Bilgileri , Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler 4.3.2. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Analiz Ücretleri Hak.

Katalog

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Numune Teslim Tutanakları

Numunelere ait UBB Belgeleri 4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



