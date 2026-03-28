Sosyal medyada hızla yayılan “Türkiye, Kosovo’yu geçerse Dünya Kupası bileti alacak” iddiası futbol gündemini hareketlendirdi. Dünya Kupası’na sayılı günler kala yapılan paylaşımlar, milli takımın olası senaryolarını yeniden tartışmaya açtı.

Paylaşımlarda yer alan bilgilere göre Türkiye, play-off sürecinde Kosovo ile eşleşmesi ve bu engeli geçmesi halinde Dünya Kupası’na katılım hakkı elde edebilecek. Bu senaryo gerçekleşirse ay-yıldızlı ekip, 2002’den sonra ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkacak.

Öte yandan resmi fikstür ve eşleşmelerin kesinleşmesi, turnuva formatı ve eleme sonuçlarına bağlı olarak şekillenecek. Uzmanlar, sosyal medyada dolaşan bu tür bilgilerin kesinlik taşımayabileceğine dikkat çekerek resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Milli takımın performansı ve eleme sürecindeki gelişmeler, Türkiye’nin Dünya Kupası yolculuğunda belirleyici olacak. Futbol kamuoyu ise 24 yıllık hasretin sona erip ermeyeceğini merakla bekliyor.