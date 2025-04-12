Yerlikaya, Türkiye'nin göç yönetiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model sunduğunu belirtti. Ayrıca, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdüren Göç İdaresi Başkanlığı'nın, ülkenin göç politikasının temelini oluşturduğunu vurguladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında öne çıkan bazı maddeler şunlar oldu:

Göç İdaresi Başkanlığı, hukuk, insan hakları ve millî menfaatler temelinde faaliyet göstermektedir.

Medeniyet değerlerinden aldığı güçle , göç yönetimini ilgilendiren tüm alanlarda başarılı ve yenilikçi adımlar atılmaktadır.

Düzensiz göçle, insan ticaretiyle mücadele , uluslararası koruma, geçici koruma ve gönüllü geri dönüş gibi alanlarda Türkiye, küresel çapta örnek bir uygulama sergilemektedir.

Bakan Yerlikaya, sınır yönetimi ve göçün risk ve fırsat boyutları gibi stratejik alanlarda yapılan çalışmaların da başarıyla devam ettiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, ayrıca Göç İdaresi Başkanlığı'nın çatısı altında 81 ilde gece gündüz demeden çalışan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti ve yıl dönümünü kutladı.

Göç İdaresi Başkanlığımızın 12. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.🇹🇷



Göç İdaresi Başkanımız Sayın Hüseyin Kök ve kıymetli çalışma arkadaşlarımızı kabul ettim.



Ülkemiz, göç yönetiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, tarihsel tecrübesi, insani… pic.twitter.com/G59iFWFDvd — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 12, 2025