Yalova'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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Yalova'da uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Termal ilçesinde ikamet ettikleri tespit edilen 5 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, S.K., O.K., R.D., S.İ. ve H.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 bin 366 adet sentetik ecza hap, 23 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca,  41 adet tabanca fişeği, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan ve yasal işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden S.K. tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartı ise serbest bırakıldı. 

Kaynak: DHA