Dosya No : 2025/473 Esas

Karar No : 2025/534

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/07/2025 tarihli ilamı ile sabit olan suçundan dolayı neticeten 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Ömerul Faruk ve Selma oğlu, 15/07/1986 doğumlu, EMRAH KALEMCİ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29'uncu maddesi gereğince hüküm özetinin BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aracılığıyla İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Sanık hakkında Mahkememizce tesis kılınan mahkumiyet hükmü ve bu hükmün açıklanmasının geriye bırakıldığına dair kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 291'inci maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde mahkememizde ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle itiraz yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.