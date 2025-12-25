2025/23 SATIŞ
GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
İLANEN TEBLİGAT Ordu, Ünye, Döşemedibi Mahalle, Zeytinlik Mevkii, 1728 Ada, 6 Parselde kain taşınmazın (9.039,383,57 TL ) satış ilanı aşağıdaki gibi olup mernis adresiniz yıkıldığı ve yerine yeni bir bina yapılmadığı ve adres kayıt sisteminde de başkaca adresiniz bulunmadığından, İsmail-Cemile Kızı 25/06/1944 doğumlu hissedar FATMA UYSAL'a ilanen tebliğ olunur. KDV Oranı : %10
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 10:30
Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:30
Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:30
#ilangovtr Basın No ILN02367880