GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

İLANEN TEBLİGAT Ordu, Ünye, Döşemedibi Mahalle, Zeytinlik Mevkii, 1728 Ada, 6 Parselde kain taşınmazın (9.039,383,57 TL ) satış ilanı aşağıdaki gibi olup mernis adresiniz yıkıldığı ve yerine yeni bir bina yapılmadığı ve adres kayıt sisteminde de başkaca adresiniz bulunmadığından, İsmail-Cemile Kızı 25/06/1944 doğumlu hissedar FATMA UYSAL'a ilanen tebliğ olunur. KDV Oranı : %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:30