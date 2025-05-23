Esas No : 2025/137

Davalı: ANKARA ÖZGÜN GIDA KİMYA İNŞAAT TAAHHÜT ZİRAAT TURİZM EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - 0069044096900018 Mersis Nolu - Bahçelievler Mahallesi Samsun Yolu Bulvarı No:14/A Hasanoğlan Elmadağ/ANKARA

Mahkememizin 2025/137 Esas sayılı dosyasında; davacı Sibel ÖZDEMİR ile davalı Ankara Özgün Gıda Kimya İnşaat Taahhüt Ziraat Turizm Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında görülmekte olan ticari şirket (ortaklıktan çıkma veya çıkarılmaya ilişkin) davasında, tüm araştırmalara rağmen davalı ANKARA ÖZGÜN GIDA KİMYA İNŞAAT TAAHHÜT ZİRAAT TURİZM EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin tebligata yarar açık adresi bulunamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günü tebliğ edilememiştir.

Davalı ANKARA ÖZGÜN GIDA KİMYA İNŞAAT TAAHHÜT ZİRAAT TURİZM EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin adresi bilinmediğinden, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra iş bu tebliğin yapılmış sayılacağı, 17/06/2025 günü saat 11:25'de duruşmaya gelinmediği takdirde yokluğunuzdaki işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia/savunmasını genişletebileceği, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.