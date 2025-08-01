2025/3678 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3678 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.320.000,00 1 Taşıt 32ADK111 Plakalı , KRONE Marka yarı römarka (dorseye) ait söz konusu yarı römork (dorse) 2023 model Frigorifik (Soğutuculu) olup detaylı olarak incelenmiştir. Dorsede soğutucu olarak, Carrier Vector 1550model soğutucu ünite kullanılmış olduğu, dorseye ait yürüyen aksamın ve diğer yardımcı elemanların(tekerlek bağlantısı, makas sistemi, frenler, körükler, tekerlekler, lastikler...) sağlam olduğu görülmüştür.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 10:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 10:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 10:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2025 - 10:44

(İİK m.114/4)