Dosya No: 2012/97 Esas

2024/151 Karar Mahkememiz 29/05/2024 tarih 2012/97 Esas, 2024/151 Karar sayılı ilamı ile;Sanıklar Mustafa Selçuk, Hacı Halis Bucak, Ergin Alageyik, Yunus Bayar, Kağan Boz, Mehmet Tuncer, Hakan Koçak, Recep Bozkurt, İbrahim Teke, Vahdi Çoban, Birol Ersarı, Habib Çalkan, Mustafa Yılancı, Mehmet Başpınar, Serkan Dönmez, Cuma Aslan, Ümit Kılıç, Osman Aslan, Levent Dinç, Fevzi Açar, Mevlüt Saygılı' nın üzerine atılı "Örgüt Kurmak- Örgüt Liderliği Yapmak" suçlarını işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak somut, kesin, inandırıcı ve cezalandırılmasına yeterli delil elde edilemediğinden ve isnat edilen eylemin sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesi ile 5271 sayılı CMK' nun 223/2-e maddesi uyarınca BERAATLERİNE,

Suça konu olup bizatihi suç teşkil eden iş bu dosyaya konu kaçak akaryakıt ile birleşen dosyalara konu tüm kaçak akaryakıtların TCK'nın 54/4. maddesi gereğince MÜSADERESİNE,

Ancak Radev ve Latife oğlu, 11.01.1980 Ankara doğumlu, (T.C. Kimlik No: 20384824146) Serkan DÖNMEZ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz kararı tebliğ edilememiştir.

İş bu ilamın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle tutulacak bir tutanakla veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla mahkememize gönderilecek bir dilekçe ile veya bulunduğu cezaevi idaresi aracılığıyla mahkememize gönderilecek bir yazı ile göndereceği dilekçe veya cezaevi katibine beyanda bulunulması suretiyle ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ' ne İSTİNAF yolu açık olmak üzere, istinaf süresinde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği,

Ayrıca söz konusu mahkememiz kararına yönelik sanık müdafi ve katılan vekilleri tarafından istinaf kanun yoluna başvurulduğu ve bu başvurulara yönelik ilanen tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta süre içerisinde istinaf başvurusuna cevap verebileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.