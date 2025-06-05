(Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası)

2025/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili, Çankaya ilçesi, Topraklık Mahallesi, Çamkoru Sokak, 12 kapı numaralı, Şan Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 13 nolu taşınmaz ve eklentisi 13 nolu kömürlük tapu kaydında; Ankara ili, Çankaya ilçesi, Topraklık mahallesi, 5933 ada 12 parselde kayıtlı, 726,00 m² yüzölçümlü 43/726 arsa paylı 1. kat 13 nolu meskenin bulunduğu binanın; ayrık nizam, 2 bodrum kat + zemin kat + 2 normal katlı olduğu, fiili durumda meskenin; salon, 3 oda, antre ve koridor, mutfak, banyo, tuvalet ve 2 balkondan oluştuğu, 2 odasının salona açıldığı, pencereleri ısıcamlı PVC doğrama olduğu, ısınmanın soba ile sağlandığı, mahallinde içten içe yapılan ölçümlere göre meskenin net faydalı alanı (balkon hariç) 85,00 m², balkon alanı 6,00 m², brüt alanı yaklaşık 100 m² olarak hesaplandığı, genel durumu itibariyle meskenin kapsamlı tadilat/tamirat eksiklikleri bulunduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Topraklık Mahallesi, Çamkoru Sokak, Şan Apartmanı No:12/13 Çankaya / Ankara

Yüzölçümü : 726,00 m2

Arsa Payı : 43/726

İmar Durumu : Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/05/2025 tarih ve 1330022 sayılı yazıları ekinde 15/01/2025 tarih 1237909 sayılı cevabi yazılarında, 5933 ada 12 parselin 28840 nolu kesin parselasyon planı ile oluşturulduğu, bölge kat nizamı planında ayrık nizam 3 katlı konut alanında kaldığı, ön bahçe mesafesinin 5.00m olarak düzenlendiği anlaşılmış olup bahse konu parselin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19.f.1 maddesine göre ticaret kullanımı yapılabilecek konut parseli olduğu, yapı ruhsat tarihinin 20/11/1973 tarihi olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup;

BU PARSEL LEHİNE VE 9 PARSEL ALEYHİNE 19.5 M² KISIMDA ARZİ İRTİFAK HAKKI 28/05/1979 TARİH 4238 YEVMİYE

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2025 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 10:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.