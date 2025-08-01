Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası

2025/80 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/80 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri :Ankara ili Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi, Bilgili Sokak, 19 kapı numaralı Doğanay Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 1.Bodrum kat 2 nolu konut, tapu kaydındaKuşcağız Mahallesi 30909 ada 4 parsel de kayıtlı 686,00 m² yüzölçümlü, 28/686 arsa paylı, 1.bodrum kat 2 nolu konut, 2, bodrum, zemin ve 3 normal kattan oluştuğu, binada asansörün bulunduğu, otopark ihtiyacını bina bahçesinden ve sokak üzerinden karşılandığı, fiili durumda mesken projesine göre, antre, salon, kiler, sandık odası, wc, ile bir balkonlu iken yerinde, ve yerinde salonun yanındaki balkonlu oda, mutfak olarak düzenlendiği, kiler mahallide iki oda olarak bölündüğü, ısıtma sistemi doğalgazlı kombili kat kaloriferli olduğu, projesine göre ve fiili durumda taşınmazın net kullanım alanı 69,00 m² balkon alanı 1,50 m² olarak tespit edildiği bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma sureti ile satışa çıkartılmıştır.

Adresi :Kuşcağız Mahallesi, Bilgili Sokak, Doğanay Apartmanı, 19/2 Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 686 m2

Arsa Payı : 28/686

İmar Durumu : Keçiören Belediye Başkanlığının İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/03/2025 tarih 1542932 sayılı cevabı yazılarında30909 ada 4 sayılı parselin onaylı imar planına göre "Konut Alanı" olarak planlandığı ve yapılaşma koşullarının "Ayrık Nizam 4 Katlı, TAKS/KAKS:0,40/1,60" 1/1000 ölçekli olduğu, yapı ruhsat tarihi 25 Kasım 2009 olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 1.900.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 10:05 Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 10:05 Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 10:05

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi, Bilgili Sokak, 19 kapı numaralı Doğanay Apartmanının bulunduğu yererastlayan zemin kat 4 nolu konut, tapu kaydında Kuşcağız Mahallesi 30909 ada 4 parselde kayıtlı 686,00 m² yüzölçümlü,36/686 arsa paylı, zemin kat 4 nolu konut, 2, bodrum, zemin ve 3 normal kattan oluştuğu, binada asansörün bulunduğu, otopark ihtiyacını bina bahçesinden ve sokak üzerinden karşılandığı, fiili durumda mesken projesine göre ve yerinde, antre, salon, 3 oda, banyo,wc ve bir balkondan oluştuğu, ısıtma sistemi doğalgazlı kombili kat kaloriferli olduğu, projesine göre ve fiili durumda taşınmazın net kullanım alanı 56,00 m² balkon alanı 3,00 m² olarak tespit edildiği bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma sureti ile satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Kuşcağız Mahallesi, Bilgili Sokak, Doğanay Apartmanı 19/4 Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 686,00 m2

Arsa Payı : 36/686

İmar Durumu :Keçiören Belediye Başkanlığının İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/03/2025 tarih 1542932 sayılı cevabı yazılarında30909 ada 4 sayılı parselin onaylı imar planına göre "Konut Alanı" olarak planlandığı ve yapılaşma koşullarının "Ayrık Nizam 4 Katlı , TAKS/KAKS:0,40/1,60" 1/1000 ölçekli olduğu, yapı ruhsat tarihi 25 Kasım 2009 olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 2.200.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 11:05 Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 11:05 Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 11:05

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi, Bilgili Sokak, 19 kapı numaralı Doğanay Apartmanının bulunduğu yererastlayan zemin kat 5 nolu konut, tapu kaydında Kuşcağız Mahallesi 30909 ada 4 parselde kayıtlı 686,00 m² yüzölçümlü,36/686 arsa paylı, zemin kat 5 nolu konut, 2, bodrum, zemin ve 3 normal kattan oluştuğu, binada asansörün bulunduğu, otopark ihtiyacını bina bahçesinden ve sokak üzerinden karşılandığı, fiili durumda mesken projesine göre ve yerinde, antre, salon, 3 oda, banyo, wc ve iki balkondan oluştuğu, ısıtma sistemi doğalgazlı kombili kat kaloriferli olduğu, projesine göre ve fiili durumda taşınmazın net kullanım alanı 68,00 m² balkonlar alanı 4,00 m² olarak tespit edildiği bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma sureti ile satışa çıkartılmıştır.

Adresi :Kuşcağız Mahallesi, Bilgili Sokak, Doğanay Apartmanı 19/5 Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 686,00 m2

Arsa Payı : 36/686

İmar Durumu :Keçiören Belediye Başkanlığının İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/03/2025 tarih 1542932 sayılı cevabı yazılarında30909 ada 4 sayılı parselin onaylı imar planına göre "Konut Alanı" olarak planlandığı ve yapılaşma koşullarının "Ayrık Nizam 4 Katlı, TAKS/KAKS:0,40/1,60" 1/1000 ölçekli olduğu, yapı ruhsat tarihi 25 Kasım 2009 olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 2.400.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 12:05 Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 12:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 12:05 Bitiş Tarih ve Saati: 04/12/2025 - 12:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.