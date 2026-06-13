Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesi' nin 2024/87 Esas 2026/141 Karar sayılı dosyasında Müşteki Sanık SATILMIŞ ÇELİK hakkında Basit Yaralama suçundan Düşme kararı verilmiş olup, müşteki sanık SATILMIŞ ÇELİK (27/07/1980 ÇEKEREK doğumlu) açık adresinden ulaşılamamış olması, MERNİS adresinin bulunmaması, adres araştırmasına olumsuz cevap verilmiş olması sebebiyle ilandan itibaren 2 haftalık süre içerisinde İstinaf Kanun yolu açık olmak üzere tebliğ yerine geçmek üzere kararın ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiştir.

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