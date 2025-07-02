2024/12 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, SİNANLI MAHKEME Mahalle/Köy, 115 Ada, 37 Parsel, bağ nitelikli taşınmaz...satış şartları ve satış ilanı ile bilirkişi raporu vesair ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Sinanlı Mahkeme Mah. 115 Ada 37 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 320,33 m2

İmar Durumu : bağ

Kıymeti : 38.439,60 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2025 - 10:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 10:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 10:14

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, SİNANLI HOCASİNAN Mahalle/Köy, 108 Ada, 218 Parsel, tarla nitelikli taşınmazın satış şartları ve satış ilanı ile bilirkişi raporu vesair ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Sinanlı Hoca Sinan Mahl 108 Ada 218 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 11.797,88 m2

İmar Durumu : tarla

Kıymeti : 2.123.618,40 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2025 - 11:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 11:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 11:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 11:14

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, SİNANLI HOCASİNAN Mahalle/Köy, 108 Ada, 203 Parsel, tarla nitelikli taşınmazın satış şartları ve satış ilanı ile bilirkişi raporu vesair ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Sinanlı Hoca Mahallesi 108 Ada 203 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 17.557,69 m2

İmar Durumu :tarla

Kıymeti : 3.160.384,20 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2025 - 12:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 12:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 12:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 12:14

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, SİNANLI CUMA Mahalle/Köy, 147 Ada, 3 Parsel, avlulu samanlık nitelikli taşınmazın satış şartları ve satış ilanı ile bilirkişi raporu vesair ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Sinanlı Cuma Mahallesi 147 Ada 3 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 206,96 m2

İmar Durumu :avlulu samanlık

Kıymeti : 579.488,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2025 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 13:34

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.