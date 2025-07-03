2024/7568 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7568 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, SÜVARİ Mahalle/Köy, 45114 Ada, 10 Parsel, zemin katı 1 nolu bağımsız bölümün borçlu adına kayıtlı tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz mahallen yüksek giriş zemin kat konumlu 1 bağımsız bölüm mahallen ters dubleks nitelikli olup salon, 5 oda , mutfak, wc, banyo, antre, hol ve balkon hacimlerinden oluşmakta olup , bina ortak alanından ~10m² oda alanına eklenmiştir.Taşınmaz mahaline göre; (53m² + 46m² depo) 99m² net, (63,5m² +52,5m² depo) 116m² brüt kullanım alanına sahiptir. (Ortak alana yapılan büyüme değerleme dışı tutulmuştur.

Adresi : Süvari Mahallesi, 1691. Sokak Akıncılar Apartmanı No:5 Daire:1Etimesgut/Ankara Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 322 m2 Arsa Payı : 43/322 İmar Durumu:Var Kıymeti : 1.650.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2025 - 10:50

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 10:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.