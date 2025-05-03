Sayı : E.80062796-2023/651-Ceza Dava Dosyası

Sanık Ayhan BÜYÜKTURAN hakkında, Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan, 22/01/2025 tarih ve 2023/651 Esas 2025/28 Karar sayılı kararı ile, 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ile mahkumiyetine karar verildiği; Sakin ve Nuran oğlu, 17/04/1973 ANKARA doğumlu, AYHAN BÜYÜKTURAN, TC Kimlik No:48547421162 hakkında Mahkememizin22/01/2025 tarih ve 2023/651 Esas 2025/28 Karar sayılı kararı ile verilen 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası kararı yönünden,İlanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi, sanık mahkememizin adli yargı hudutları dışında bulunuyor ise, mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilerek, sanık cezaevinde bulunuyor ise mahkememize gönderilmek üzere cezaevi idaresine vereceği dilekçe veya cezaevi katibine beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilerek Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili ceza dairesinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Sanığın tüm aramalara karşın bulunup kararın tebliğ edilememesi nedeniyle 7201 sayılı Kanunun 28. Ve 29. Müteakip maddeleri uyarınca yasal haklarını kullanması açısından kararın GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından kesinleşme işleminin yapılmasına,

İlan ücretinin ve Mahkeme masraflarının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline,

İlan olunur.