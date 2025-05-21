ESAS NO : 2024/606 Esas

DAVALI : YUNUS ATLIHAN Özevler Mah. 941. Sk. 1/1 Atlıhan Apt. Demetevler Yenimahalle/ ANKARA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (TBK M. 19'dan Kaynaklanan Tasarrufun İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 23/09/2025 günü saat: 09:30'da ön inceleme duruşmasına sulh için gerekli hazırlıkları yaparak gelmeniz, mazeretsiz olarak gelmediğinizde HMK m.150 kapsamında dosyanın işlemden kaldırılabileceği, gelmediğiniz ve karşı tarafın gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ve sunmadığınız delilleri sunmanız veya getirtilebilmesi için açıklama yapmanız, aksi takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.