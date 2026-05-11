Ayaş Belediye Başkanlığından :

Mülkiyeti Belediyemize ait ekli listede Açık adresi, Niteliği, Kira süresi, Muhammen Bedeli ve Geçici Teminatı yazılı taşınmaz 2886 Sayılı D.İ.K.' nun 45, 46 ve 47' nci maddeleri gereği Açık Artırma Usulü ile kiraya verilecektir.



1- İhale 22.05.2026 Cuma günü saat 11:00' de Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

a- Yerleşim Yeri Belgesi,

b- Nüfus Kayıt Örneği,

c- Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,

d- Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu

gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli İmza Sirküleri,

e- Vekâleten katılanlar için Noter’ den onaylı vekâletname,

f- Şartname bedeli 750,00-TL’ dir. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

g- Okunduğu ve şartların kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış şartname,

h- İsteklinin veya İstekliyi temsili kişinin Ayaş Belediyesine borcu bulunmadığına dair Ayaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

İstekliler yukarıda yazılı belgeleri en geç 22.05.2026 Cuma günü Saat 10:30’ a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

3- İhaleye katılmak isteyen istekliler Kira şartnamesinde belirtilen hususları aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Kira Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

4- Kiralanan taşınmazdan mütevellit bütün vergi, resim ve harç giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler kiracıya ait olup, kiracı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

5- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümen' ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri' nin ONAY' ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri' nin fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

6- İhale suretiyle kiralanacak taşınmazın kira şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

7- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralama ihalelerinde ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

AYAŞ BELEDİYESİ



KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKULLERİN LİSTESİ

Sıra No Mahalle Cadde / Sokak Kapı No Açıklama Kira Süresi Aylık Muhammen Kira Bedeli Geçici Teminat Bedeli Şartname Bedeli İhale Günü İhale Saati



1 Şehymuhittin Mah. Akpınar Sokak 1/1 Şeyhmuhittin Mahallesi 122 ada 12 parsel üzerinde bulunan Şelale Park içerindeki Büfe ve Müştemilatının Çay Bahçesi Niteliği ile kiraya verilmesi işi.







3 Yıl







18.000,00 6.480,00 750,00







22.05.2026 11:00







