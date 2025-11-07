SEĞMEN SU MADENCİLİK MAKİNE GIDA İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NE AİT 4 ADET ARACIN

SATIŞI İŞİ İHALE İLANI

Şirketimize ait aşağıda bilgileri verilen 4 (dört) adet aracın satışı açık ihale yöntemi (kapalı teklif ve akabinde açık artırma usulü) ile yapılacaktır.

Aşağıda plakası, markası, tipi, cinsi, modeli, kilometresi ve muhammen bedeli yer alan araçların satışı 20/11/2025 tarihi ve Saat 14:00’da Oran Mh. Mevlana Bulvarı Samanyolu Rekreasyon Evleri No:473 Seğmen Su AŞ Toplantı Salonu Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır. İlgilenenlerin tekliflerini en geç ihale tarihinin olduğu gün saat 13:30’a kadar Oran Mh. Mevlana Bulvarı Samanyolu Rekreasyon Evleri No:471 Evrak Birimi Çankaya/ANKARA adresine teslim etmeleri gerekmektedir. İhale şartnamesi ve ekleri Oran Mh. Mevlana Bulvarı Samanyolu Rekreasyon Evleri No:473 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Satın Alma Müdürlüğü’nden 2.000,00-TL (İki Bin Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İstekliler, şartnamenin 4.maddesindeki “İhaleye Girebilme Şartları” başlığındaki koşulları sağlamak zorundadır.



4.1.İsteklinin Gerçek Kişi Olması halinde;

4.1.1. Kimlik fotokopisi,

4.1.2. İkametgâh belgesi, (barkodlu)

4.1.3. Noter onaylı imza beyannamesi,

4.1.4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.5. Bu şartnamede belirlenen miktarda Geçici Teminatın yatırıldığını gösteren teminat mektubu, makbuz veya dekont,

4.1.6. Şekli ve içeriği bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu (Ek:1),

4.1.7. İhale dokümanlarının okunup incelendiği, bütün hükümlerinin kabul edildiği anlamını taşımak üzere her sayfası yetkili tarafından kaşeli ve imzalı Araç Satış Şartnamesi

4.1.8. Kaşeli ve imzalı Araç Görme Belgesi (Ek:2)

4.1.9. Kaşeli ve imzalı İhalelerden Yasaklı Olunmadığına Dair Taahhütname (Ek:3)



4.2. İsteklinin Tüzel Kişi Olması Halinde;

4.2.1. Vergi Levhası fotokopisi,

4.2.2. Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi’nin onaylı sureti,

4.2.3. Noterden tasdikli imza sirküleri

4.2.4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2.5. Bu şartnamede belirlenen miktarda Geçici Teminatın yatırıldığını gösteren teminat mektubu, makbuz veya dekont,

4.2.6. Şekli ve içeriği bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu (Ek:1),

4.2.7. İhale dokümanlarının okunup incelendiği, bütün hükümlerinin kabul edildiği anlamını taşımak üzere her sayfası yetkili tarafından kaşeli ve imzalı Araç Satış Şartnamesi.

4.2.8. Kaşeli ve imzalı Araç Görme Belgesi (Ek:2)

4.2.9. Kaşeli ve imzalı İhalelerden Yasaklı Olunmadığına Dair Taahhütname (Ek:3)



4.3. İsteklinin Ortak Girişim Olması Halinde;

4.3.1 İstekliler adi ortaklık kurarak ihaleye katılabilirler. Bu durumda her ortak Şartname’nin 4.1. ve/veya 4.2. Maddesinde yer alan ihaleye katılım için gerekli olan belgeleri ayrı ayrı ibraz edecektir. Teminat mektubunu ortaklar, Ortak Girişim adına verebileceği gibi ortaklarca Ortak girişim Beyannamesinde belirlenen tek bir ortak adına da verebilirler ancak her iki durumda da verilen teminat mektubu ortakların müşterek sorumluluğunda olacaktır. Ortaklık adına teklif verecek ve artırmaya katılacak kişi veya kişiler Ortak Girişim Beyannamesinde belirtilerek, idareye karşı temsilci olacaktır. İlaveten vermiş olunan müşterek teklif neticesinde satış ihalesi üzerine kaldığında, taşınmazın alıcılara tescil edilmesi sürecine kadar ortaklarca imzalanan satış ihalesi şartnamesi gereği yerine getirmeleri gereken ödeme ve diğer yükümlülüklere dair bütün hususlarda ortaklar, hisseleri oranında müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır. Ayrıca iş sonuna kadar kurulan özel ortaklıktan ayrılmayacaklar, aksi takdirde ihalenin feshi ve teminatın gelir kaydedilmesi gibi meydana gelebilecek zararlardan Şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Teklif kapsamında sunulan Ortak Girişim Beyannamesi, (EK-4) ihale iş ortaklığının üzerinde kalması durumunda noter tarafından onaylatılarak İdareye sunulacaktır.

4.3.2. Muhammen Bedelin en az %3’ü (Yüzde Üç) oranında Geçici Teminat vermesi.

4.4. İhaleye girilebilmesi için şartnamenin satın alınması zorunludur. Teklif verilecek her araç için ayrı şartname alınması gerekmektedir. Şartname bedeli 2.000,00 TL (İki Bin Türk Lirası) olup şirketimiz Seğmen Su AŞ Genel Müdürlüğü hesabına yatırılarak, banka dekontu karşılığında Satın Alma Müdürlüğünden temin edilebilir. Doküman Alındı belgesinin Dış Zarf içerisinde İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir.

İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde yazılacaktır. Her bir araç için ayrı ayrı teklif verilecektir. Değerlendirme dışı kalmamış en yüksek üç teklif sahibi ile pazarlık sürecine geçilecektir. Pazarlık sürecinde en düşük teklifi veren istekliden başlanarak, verilen en yüksek teklif başlangıç rakamı olacak şekilde açık artırma yapılacaktır. (İhale Komisyonu uygun gördüğü takdirde son tekliflerini yazılı olarak isteyebilir.) İstekliler, Satış şartnamesinde belirtilen hususları ve araçlara ait bilgileri aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, şartnameye aykırı bir talepte bulunamazlar. Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir. İhale komisyonu, gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapmamakta ve ihaleyi iptal etmekte tamamen serbesttir. İhale komisyonunca uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise, İhale Yetkilisinin Onay’ını takiben geçerlik kazanacağı gibi, İhale Yetkilisinin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Araç Listesi

S.

NO PLAKASI MARKA TİPİ CİNSİ MODELİ KM MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALENİN TARİHİ VE SAATİ 1

06 HC 7609

DACIA SANDERO AMBIANCE 1.5DCI OTOMOBİL (HEÇBEK) 2011 650.000 102.700,00-TL 3.081,00-TL 14:00 2 06 HC 7608 DACIA SANDERO AMBIANCE 1.5DCI OTOMOBİL (HEÇBEK) 2011 550.000 102.700,00-TL 3.081,00-TL 14:05 3 06 DYN 71 PEUGEOT BIPPER KOMBI COMFORT PLUS 1.4HDI KAMYONET (PANELVAN) 2012 573.776 171.800,00-TL 5.154,00-TL 14:10 4 06 BBZ 466 FORD TRANSIT CUSTOM

2.2TDCI MİNİBÜS (CA TEK KATLI) 2017 450.000 434.300,00-TL 13.029,00TL 14:15



İLAN OLUNUR

Bilgi için; 0312 397 0027



