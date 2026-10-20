NOW TV ekranlarında yayınlanan Sevdam Karadeniz dizisi, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü ekrana gelen ikinci bölümüyle reytinglerde beklenen çıkışı yakalayamadı. Başrollerinde Meltem Akçöl ve Erdem Adilce'nin yer aldığı yapım, Total, AB ve ABC1 kategorilerinde aldığı sonuçlarla ilk 10'a giremedi. Reytinglerdeki düşüşün ardından sosyal medyada dizinin geleceğine ilişkin yorumlar yapıldı.

Sevdam Karadeniz dizisinin 2. bölüm reytingleri açıklandı

Sevdam Karadeniz, ikinci bölümüyle Total kategorisinde 1,84 reyting ve yüzde 4,86 izlenme payına ulaştı. Bir önceki haftaya göre 0,27 puanlık düşüş yaşayan dizinin reyting performansı, diğer izleyici gruplarında da beklentilerin altında kaldı.

Dizi, AB kategorisinde 1,04, ABC1 kategorisinde ise 1,58 reyting aldı. Açıklanan verilere göre yapım, üç kategoride de ilk 10'a giremedi.

Sevdam Karadeniz için erken final yorumları

Reyting sonuçlarının ardından sosyal medyada dizinin yayın hayatına ilişkin tartışmalar gündeme geldi. Bazı izleyiciler, yapımın aldığı sonuçlar üzerinden erken final ihtimalini değerlendirirken bazı kullanıcılar da dizinin güçlü rakipleri karşısında yeterli izleyici kitlesine ulaşamadığı yönünde yorumlarda bulundu.

Ancak reyting sonuçları tek başına dizinin final yapacağı anlamına gelmiyor. Yapımın geleceğine ilişkin kararın kanal ve yapım şirketinin değerlendirmelerine bağlı olduğu belirtiliyor.

Sevdam Karadeniz dizisinde başrol değişiklikleri yaşanmıştı

Sevdam Karadeniz, yayın hayatına başlamadan önce oyuncu kadrosunda yaşanan değişikliklerle de gündeme gelmişti. İlk aşamada projede yer alacağı açıklanan Emre Bey ve Aslıhan Malbora'nın diziden ayrıldığı belirtilmişti.

Daha sonra kadroya dahil olan Damlasu İkizoğlu'nun da projeden ayrılmasıyla başrol kadrosunda değişikliğe gidildi. Dizinin başrollerinde son olarak Meltem Akçöl ve Erdem Adilce yer aldı.