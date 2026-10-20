Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Anthony Taylor’ın getirilmesine karar verdi. MHK üyeliklerine Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek atanırken, yayın ihalesine ilişkin sürecin 30 Kasım’da sonuçlandırılması kararlaştırıldı.
MHK’de yeni görevlendirmeler yapıldı
TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamaya göre, MHK başkanlığına halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor getirildi.
MHK üyeliklerine ise Kadın Hakemlerden Sorumlu Eğitimci olarak görev yapan Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek atandı.
Yayın ihalesi 30 Kasım’da sonuçlandırılacak
TFF Yönetim Kurulu toplantısında yayın ihalesine ilişkin süreç de ele alındı. Yapılan değerlendirme sonucunda, yayın ihalesi sürecinin 30 Kasım’da sonuçlandırılmasına karar verildi.
Toplantıda ayrıca maç öncesinde ve maç sonrasında hakemler hakkında yapılan açıklamalara uygulanacak cezalara ilişkin özel bir düzenleme yapılması kararlaştırıldı.
TFF Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı yapıldı
Toplantıda TFF Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluk alanlarına ilişkin görevlendirmeler de belirlendi. Buna göre görev dağılımı şu şekilde oldu:
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İbrahim Özbay: Süper Lig
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Cengiz Gökay: Ar-Ge, futbol altyapısı ve gençlik projeleri
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Hasan Surözü: İletişim ve pazarlama
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Fazlı Çilingir: Kulüp lisans ve mali işler
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Tahir Ediz Kıray: A Millî Takım
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Metin Akyüz: 2. Lig, 3. Lig ve amatör ligler
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Gürkan Uğur: 1. Lig
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Muhammet Akçay: Genç, kadın, plaj ve futsal millî takımları
TFF Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararların, federasyonun hakemlik, yayın ihalesi ve idari görev dağılımına ilişkin çalışmalarını kapsadığı bildirildi.