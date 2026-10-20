Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Anthony Taylor’ın getirilmesine karar verdi. MHK üyeliklerine Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek atanırken, yayın ihalesine ilişkin sürecin 30 Kasım’da sonuçlandırılması kararlaştırıldı.

MHK’de yeni görevlendirmeler yapıldı

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamaya göre, MHK başkanlığına halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor getirildi.

MHK üyeliklerine ise Kadın Hakemlerden Sorumlu Eğitimci olarak görev yapan Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek atandı.

Yayın ihalesi 30 Kasım’da sonuçlandırılacak

TFF Yönetim Kurulu toplantısında yayın ihalesine ilişkin süreç de ele alındı. Yapılan değerlendirme sonucunda, yayın ihalesi sürecinin 30 Kasım’da sonuçlandırılmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca maç öncesinde ve maç sonrasında hakemler hakkında yapılan açıklamalara uygulanacak cezalara ilişkin özel bir düzenleme yapılması kararlaştırıldı.

TFF Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı yapıldı

Toplantıda TFF Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluk alanlarına ilişkin görevlendirmeler de belirlendi. Buna göre görev dağılımı şu şekilde oldu:

İbrahim Özbay: Süper Lig

Cengiz Gökay: Ar-Ge, futbol altyapısı ve gençlik projeleri

Hasan Surözü: İletişim ve pazarlama

Fazlı Çilingir: Kulüp lisans ve mali işler Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da ayakkabı hırsızlığı İçeriği Görüntüle

Tahir Ediz Kıray: A Millî Takım

Metin Akyüz: 2. Lig, 3. Lig ve amatör ligler

Gürkan Uğur: 1. Lig

Muhammet Akçay: Genç, kadın, plaj ve futsal millî takımları

TFF Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararların, federasyonun hakemlik, yayın ihalesi ve idari görev dağılımına ilişkin çalışmalarını kapsadığı bildirildi.