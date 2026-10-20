Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, Sergen Yalçın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirildi. Deneyimli teknik adamla 4 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi. Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde bu kez milli takımın başarısı için görev yapacak.

Sergen Yalçın’ın teknik direktörlük kariyeri

Futbolculuk döneminde A Milli Takım formasını da giyen Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerine 2013 yılında başladı. Yalçın, kariyeri boyunca Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş'ta görev yaptı.

Deneyimli teknik adam, Beşiktaş'ın başında bulunduğu 2020-2021 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye Kupası'nı da kazanarak önemli bir başarı elde etti.

A Milli Takım’da 27’nci Türk teknik direktör olacak

Türkiye, 103 yıllık milli takım tarihinde 658 karşılaşmada 26 Türk ve 21 yabancı olmak üzere toplam 47 teknik adam yönetiminde sahaya çıktı. Sergen Yalçın'ın göreve başlamasıyla milli takımın başındaki Türk teknik direktör sayısının 27'ye ulaşacağı belirtildi.

A Milli Takım'da bugüne kadar Türk teknik adamların yanı sıra Macar, İtalyan, İngiliz, Yugoslav, Rumen, Alman, İskoç, İrlandalı ve Hollandalı çalıştırıcılar da görev yaptı.

A Milli Takım’da galibiyet rekoru Fatih Terim’de

A Milli Futbol Takımı tarihinde en fazla karşılaşmada görev yapan teknik direktör Fatih Terim oldu. Terim, 1990, 1993-1996, 2005-2009 ve 2013-2017 dönemlerinde milli takımın başında yer aldı.

Terim yönetiminde 135 maça çıkan A Milli Takım, biri hükmen olmak üzere 70 galibiyet elde etti. Böylece Terim, hem maç sayısı hem de galibiyet sayısı bakımından milli takım tarihinin öne çıkan teknik direktörlerinden biri oldu.

Milli takım tarihinde yalnızca bir karşılaşmada görev yapan teknik adamlar arasında Ali Sami Yen, Nicolae Petrescu, Gündüz Kılıç, Şeref Görkey, Şükrü Gülesin ve Ünal Karaman da yer aldı.

Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş’in başarıları

A Milli Takım tarihinde önemli turnuva başarılarına imza atan Türk teknik direktörler arasında Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş bulunuyor.

Fatih Terim yönetimindeki Türkiye, EURO 1996'ya katılarak tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde mücadele etti. Milliler, EURO 2008'de de yarı finale yükseldi.

Mustafa Denizli döneminde EURO 2000'de çeyrek final oynayan A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde ise 2002 FIFA Dünya Kupası'nda dünya üçüncülüğünü elde etti. Türkiye, Güneş döneminde FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda da üçüncü sırada yer aldı.

Montella döneminde EURO 2024 ve Uluslar Ligi başarısı

Vincenzo Montella, 2023 yılında Stefan Kuntz'un ardından A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne getirildi. İtalyan teknik adam yönetiminde Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi ve UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkma başarısı gösterdi.

Montella döneminde elde edilen sonuçların ardından milli takımın performansında yaşanan değişim, teknik direktörlük tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Sergen Yalçın'ın göreve getirilmesine ilişkin açıklamanın ardından gözler, yeni dönemde A Milli Takım'ın hedeflerine ve kadro yapılanmasına çevrildi.