Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürerken motorine yeni bir zam beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,90 TL zam gelmesi bekleniyor.

Motorin 83 TL'yi aşacak

21 Ağustos itibarıyla motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda yaklaşık 79,73 TL, Ankara'da ise 80,83 TL seviyesinde bulunuyor. Beklenen artışın pompaya yansıması halinde motorinin litresi Ankara'da yaklaşık 83,73 TL'ye yükselecek. Fiyatlar dağıtım şirketleri ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Motorine son olarak 14 Ağustos'ta litre başına 8,89 TL zam uygulanmıştı. 2,90 TL'lik yeni artışın gerçekleşmesi halinde motorindeki toplam artış sekiz gün içinde 11,79 TL'ye ulaşmış olacak.