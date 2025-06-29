Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Mersin'de hazırlıkların tamamlandığı mavi bayraklı plajlar yaz sezonunda misafirlerini ağırlamayı bekliyor. Zengin kültürel mirasının yanı sıra eşsiz plaj ve koylarıyla da öne çıkan kentte, deniz turizminde konukların en iyi şekilde ağırlanması için çalışmalar tamamlandı.

Yaz sezonunda yerli ve yabancı çok sayıda turistin ağırlandığı Mersin'de, başta UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi olmak üzere mavi bayraklı 11 plajda hizmet verilecek.

Mavi bayraklı 5 plajda turistlere hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Denizkızı Turizm AŞ ise turistlere hem konforlu hem de güvenli hizmet sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sezon şirket tarafından işletmesi yapılan 5 mavi bayraklı plajda turizmin ivmesini daha yukarılara çıkarmak hedefleniyor.

'Türkiye'nin bütün bölgelerinden misafirlerimizi ağırlıyoruz'

Denizkızı Turizm AŞ Plajlar Saha Koordinatörü Hasan Demir, AA muhabirine, deniz turizminde eşsiz güzelliklere sahip Mersin'in önemli konumda olduğunu söyledi.

Bu sezon 5'i mavi bayraklı 10 plajda hizmet vereceklerini anlatan Demir, bu plajlarda yaz sezonunda yerli ve yabancı turistleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirtti.

Mersin'in deniz turizmi başta olmak üzere birçok alanda turizme katkı sunduğunu vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

'Mavi bayraklı plajlarımız önceki senelere göre hizmet ve personel standardı, cankurtaran sayısı olarak daha yukarıda. Bu sene misafirlerimizin huzur ve konforu için plajlarımıza ekstra önem göstermekteyiz. Mersin, Adana, Antalya, İstanbul, Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin bütün bölgelerinden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ayrıca yurt dışından da misafirlerimiz plajlarımızı tercih ediyorlar.'

Demir, mavi bayraklı plajlar konusunda hassas olduklarını dile getirerek, bu plajlara gereken önemi verdiklerini vurguladı.

Mavi bayraklı plajlarda yaptıkları çalışmaları anlatan Demir, 'Mavi bayraklı plajlarımız temizlik, güven ve kum bakımından en önemli plajlar. Plajlarda mavi bayrak almak gerçekten zordur. Sezon öncesi ve sezon esnasında sıkı denetimlerden geçiyoruz. Şu ana kadar hiçbir eksiğimiz yok ve sıkıntımız olmadan bayraklarımızı aldık.' diye konuştu.

Demir, mavi bayraklı plajlarla Mersin'in deniz turizmine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

'Herkese en iyi tatil ortamını sunmaya çalışıyoruz'

Sezon boyunca misafirlerin huzur ve konforu için çalışacaklarına dikkati çeken Demir, şöyle devam etti:

'Temizlik, hizmet ve hijyen bizim en önemli konularımız. Misafirlerimizin geldiklerinde temiz plajlarla, alanlarla daha mutlu olacaklarına inanıyoruz. Yavaş yavaş misafirlerimizi ağırlamaya başladık ve geri dönüşümler çok güzel. İnsanlarımız mutlu. Fiyat olarak vatandaşlarımızın istediği seviyelerde tutmaya çalışıyoruz. Herkese en iyi tatil ortamını sunmaya çalışıyoruz. Herkesi plajlarımıza bekliyoruz.'