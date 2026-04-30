

2026 Yılı 8 Kısım Laboratuvar Cihazları mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/563210

1- İdarenin 1.1. Adı : ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 3 Kat:4 Bilkent -Çankaya 06800 /Ankara ÇANKAYA/ANKARA 1.3. Telefon numarası : 03125851342 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 20.05.2026 - 11:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı toplantı odası Kat:1



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 2026 Yılı 8 Kısım Laboratuvar Cihazları 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Biyokimya Cihazı ADET 3 Kardiyak Cihazı ADET 3 Kan Gazı Cihazı ADET 9 Kan Sayım Cihazı ADET 3 Koagülasyon Cihazı ADET 3 Laboratuvar Su Sistemleri ADET 3 İdrar Cihazı ADET 3 Santrifuj Cihazlı ADET 3

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sağlık Bakanlığı Akyurt Depo Birimi 3.4. Süresi/teslim tarihi : Ürün/ürünler sözleşme imzalandıktan sonra en geç 120 takvim günü içinde teslim edilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi/Satış Yeri Yeterlilik Belgesi

Ürün Takip Sistemi Belgesi

Ürün Takip Sistemi Belgesi (ÜTS kapsam dışı olanlar için).

Yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi 4.3.2 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler: Katalog 4.3.3. Demonstrasyon yapılması istenmektedir.



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



