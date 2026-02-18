

1– İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 6 (Altı) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü kiralama ihaleleri neticesinde kiraya verilecektir.



2 - Bahse konu 6 (Altı) adet taşınmazın bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.



Sıra No Mahallesi Ada/

Parsel Adres / Türü / Niteliği Kira Süresi İhale Tarihi İhale Saati Muhammen Bedel Geçici Teminatı 1 Güçlükaya 91937 Ada 10 Parsel Teleferik binası zemin kat No: 2/1 adresinde bulunan yaklaşık 160,00 m² kullanım alanının büro, işyeri, depo vb. olarak kullanılması amacıyla kiralanması 3 Yıl 05.03.2026 14:00 45.000,00 TL / Ay + K.D.V 48.600,00 TL.

(3 Yıllık) 2 Adnan Menderes (Şahlar) 16880 Ada 6 Parsel 1062. Sokak No: 5 adresinde bulunan 304,50 m² kullanım alanlı 2 katlı Mahalle Konağı 3 Yıl 05.03.2026 14:10 27.000,00 TL / Ay + K.D.V 29.160,00 TL.

(3 Yıllık) 3 Ayvalı 31408 Ada bitişiği 142. Cadde üstü Şehit Gazeteciler Parkı içinde bulunan yaklaşık 137,45 m² kullanım alanlı prefabrik yapı 3 Yıl 05.03.2026 14:20 13.000,00 TL / Ay + K.D.V 14.040,00 TL.

(3 Yıllık) 4 Aşağı Eğlence 7947 Ada 33 Parsel General Tevfik Sağlam Caddesi Fatih Çarşısı No: 59/105 adresinde bulunan 65,82 m² 1 adet dükkan 3 Yıl 05.03.2026 14:30 8.500,00 TL / Ay + K.D.V 9.180,00 TL.

(3 Yıllık) 5 Aşağı Eğlence 7947 Ada 33 Parsel General Tevfik Sağlam Caddesi Fatih Çarşısı No: 59/104 adresinde bulunan 61,88 m² 1 adet dükkan 3 Yıl 05.03.2026 14:40 8.500,00 TL / Ay + K.D.V 9.180,00 TL.

(3 Yıllık) 6 Aşağı Eğlence 7947 Ada 33 Parsel General Tevfik Sağlam Caddesi Fatih Çarşısı No: 59/98 adresinde bulunan 59,34 m² 1 adet dükkan 3 Yıl 05.03.2026 14:50 7.500,00 TL / Ay + K.D.V 8.100,00 TL.

(3 Yıllık)



NOT: Tabloda 2. 3. 4. 5. ve 6. sırada yer alan taşınmaz Sivil Toplum Kuruluşu açılması ve işletilmesi koşuluyla kiralanacaktır.

3 - İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

3-1. İhaleye iştirak dilekçesi.

3-2. Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.

3-3. İkametgâh Belgesi.

3-4. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.

(İhaleye vekâleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

3-5. Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

3-6. Şartname bedelinin Belediye veznesine veya Belediye’ nin banka hesabına ödendiğine dair makbuz.

3-7. Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyemize borcu

olmadığına dair belge. (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)

3-8. Kiracılık ilişkisinden dolayı, Belediye ile icralık ya da mahkemelik bir davanın devam edip etmediğine dair bilgi

içeren belge. (Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.)

3-9. Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi. (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)

3-10. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Yetki Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti

3-11. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü

3-12. İhaleye iştirak eden gerçek ve Tüzel Kişiler için İhale Yasaklısı olmadığına dair yazılı belge (Tüzel kişiler bağlı

oldukları Ticaret Odalarından alacaktır.)



4 - İhaleye Katılamayacak olanlar:

4-1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 6. Maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

4-2. Belediyemizde kiracı iken sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı tahliye edilenler ile bunların eşleri ya da şirket ortakları doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.



5 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.



6- Müracaat Belgelerinin Verilmesi:



Müracaat belgelerinin kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00’ ye kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.



7- İhale şartnameleri, mesai günlerinde ve mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden, yukarıdaki tabloda belirtilen 1 no’ lu ilan için 3.000,00 TL. , 2. 3. 4. 5. ve 6 no’ lu ilanlar için 2.000,00 TL. , bedel karşılığında temin edilecektir.



Adresimiz: (Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No: 1 KEÇİÖREN / ANKARA)