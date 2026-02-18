1– İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 6 (Altı) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü kiralama ihaleleri neticesinde kiraya verilecektir.
2 - Bahse konu 6 (Altı) adet taşınmazın bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
|Sıra No
|Mahallesi
|Ada/
Parsel
|Adres / Türü / Niteliği
|Kira Süresi
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|Muhammen Bedel
|Geçici Teminatı
|1
|Güçlükaya
|91937 Ada 10 Parsel
|Teleferik binası zemin kat No: 2/1 adresinde bulunan yaklaşık 160,00 m² kullanım alanının büro, işyeri, depo vb. olarak kullanılması amacıyla kiralanması
|3 Yıl
|05.03.2026
|14:00
|45.000,00 TL / Ay + K.D.V
|48.600,00 TL.
(3 Yıllık)
|2
|Adnan Menderes (Şahlar)
|16880 Ada 6 Parsel
|1062. Sokak No: 5 adresinde bulunan 304,50 m² kullanım alanlı 2 katlı Mahalle Konağı
|3 Yıl
|05.03.2026
|14:10
|27.000,00 TL / Ay + K.D.V
|29.160,00 TL.
(3 Yıllık)
|3
|Ayvalı
|31408 Ada bitişiği
|142. Cadde üstü Şehit Gazeteciler Parkı içinde bulunan yaklaşık 137,45 m² kullanım alanlı prefabrik yapı
|3 Yıl
|05.03.2026
|14:20
|13.000,00 TL / Ay + K.D.V
|14.040,00 TL.
(3 Yıllık)
|4
|Aşağı Eğlence
|7947 Ada 33 Parsel
|General Tevfik Sağlam Caddesi Fatih Çarşısı No: 59/105 adresinde bulunan 65,82 m² 1 adet dükkan
|3 Yıl
|05.03.2026
|14:30
|8.500,00 TL / Ay + K.D.V
|9.180,00 TL.
(3 Yıllık)
|5
|Aşağı Eğlence
|7947 Ada 33 Parsel
|General Tevfik Sağlam Caddesi Fatih Çarşısı No: 59/104 adresinde bulunan 61,88 m² 1 adet dükkan
|3 Yıl
|05.03.2026
|14:40
|8.500,00 TL / Ay + K.D.V
|9.180,00 TL.
(3 Yıllık)
|6
|Aşağı Eğlence
|7947 Ada 33 Parsel
|General Tevfik Sağlam Caddesi Fatih Çarşısı No: 59/98 adresinde bulunan 59,34 m² 1 adet dükkan
|3 Yıl
|05.03.2026
|14:50
|7.500,00 TL / Ay + K.D.V
|8.100,00 TL.
(3 Yıllık)
NOT: Tabloda 2. 3. 4. 5. ve 6. sırada yer alan taşınmaz Sivil Toplum Kuruluşu açılması ve işletilmesi koşuluyla kiralanacaktır.
3 - İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:
3-1. İhaleye iştirak dilekçesi.
3-2. Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.
3-3. İkametgâh Belgesi.
3-4. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.
(İhaleye vekâleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
3-5. Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
3-6. Şartname bedelinin Belediye veznesine veya Belediye’ nin banka hesabına ödendiğine dair makbuz.
3-7. Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyemize borcu
olmadığına dair belge. (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)
3-8. Kiracılık ilişkisinden dolayı, Belediye ile icralık ya da mahkemelik bir davanın devam edip etmediğine dair bilgi
içeren belge. (Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.)
3-9. Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi. (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)
3-10. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Yetki Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti
3-11. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü
3-12. İhaleye iştirak eden gerçek ve Tüzel Kişiler için İhale Yasaklısı olmadığına dair yazılı belge (Tüzel kişiler bağlı
oldukları Ticaret Odalarından alacaktır.)
4 - İhaleye Katılamayacak olanlar:
4-1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 6. Maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
4-2. Belediyemizde kiracı iken sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı tahliye edilenler ile bunların eşleri ya da şirket ortakları doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
5 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
6- Müracaat Belgelerinin Verilmesi:
Müracaat belgelerinin kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00’ ye kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
7- İhale şartnameleri, mesai günlerinde ve mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden, yukarıdaki tabloda belirtilen 1 no’ lu ilan için 3.000,00 TL. , 2. 3. 4. 5. ve 6 no’ lu ilanlar için 2.000,00 TL. , bedel karşılığında temin edilecektir.
Adresimiz: (Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No: 1 KEÇİÖREN / ANKARA)