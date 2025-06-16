YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI


YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası : 2025/596533
1- İdarenin
a) Adresi : Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Kat:14 06560 Yenimahalle YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 03125072580 - 3125072577
c) Elektronik posta adresi : [email protected]
2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 29.05.2025 - 5374
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : : Sonsöz - 30.05.2025
www.sonsöz.com.tr
3- İhale İptal Tarihi : 13.06.2025
4- İptal nedeni veya nedenleri

İhtiyaçların yeniden gözden geçirilmesi amacıyla iptal edilmiştir.

#ilangovtr Basın No ILN02242772