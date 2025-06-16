YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
|İhale Kayıt Numarası
|:
|2025/596533
|1- İdarenin
|a) Adresi
|:
|Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Kat:14 06560 Yenimahalle YENİMAHALLE/ANKARA
|b) Telefon ve faks numarası
|:
|03125072580 - 3125072577
|c) Elektronik posta adresi
|:
|[email protected]
|2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
|a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|:
|29.05.2025 - 5374
|b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
|:
|Sonsöz - 30.05.2025
www.sonsöz.com.tr
|3- İhale İptal Tarihi
|:
|13.06.2025
|4- İptal nedeni veya nedenleri
İhtiyaçların yeniden gözden geçirilmesi amacıyla iptal edilmiştir.
#ilangovtr Basın No ILN02242772