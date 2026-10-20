Olay, 11 Ekim'de Ödemiş ilçesi Ovakent Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle gelen O.A. ve H.K., husumetli oldukları M.M.'ye ait 2 araca av tüfeğiyle ateş açıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin adresini belirleyen ekipler, 15 Ekim'de operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 500 gram kubar esrar, 13 av tüfeği fişeği, olayda kullanılan motosiklet ve kıyafetler ele geçirildi. O.A. ve H.K., gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)