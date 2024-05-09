T.C. ANKARA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU (Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası) 2018/112 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/112 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli, Mamak İlçesi, Şahintepe Mahallesi 647. Sokak üzerinde bulunan 18 kapı nolu Dilara Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 3 nolu taşınmaz tapu kaydında Şahintepe-İmar Mahallesi, 36498 ada 2 parselde bulunan zemin kat 3 mesken, ana yapıda açık otoparkının bulunduğu, 3 nolu taşınmaz binanın zemin katında yer alıp, net faydalı alanın balkonlar hariç 65,00m2 (balkonlar 8,00m2) olduğu, anter, hol, 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve 2 adet balkondan oluştuğu, ısıtma sisteminin doğalgaz kombi sistemli olduğu, kombi ve radyatörlerin takılı olmadığı bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılacaktır.
Adresi : Şahintepe Mah. 647. Sok. No:18/3 Dilara Apt. Mamak / ANKARA
Yüzölçümü : 597,00 m2
Arsa Payı : 32/597
İmar Durumu: Var.
Kıymeti : 1.200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 10:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2025 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2025 - 10:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.