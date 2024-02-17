Kalecik Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Esas no: 2021/593

Ankara İli Kalecik İlçesi Mahmutlar Gökçeören köyü 270 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın kuzeyinde aztepe yolunun solunda yer alan yaklaşık 800 m'lik tapusuz tescil dışı taşınmaz, hakkında davacı İBRAHİM ARIKAN tarafından Maliye Hazinesi, Kalecik Belediye Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine zilyetliğe dayalı tapu iptali tescil davası açıldığı, Son ilândan başlayarak üç ay içinde koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hâkimin tescile karar vereceği hususu ilan olunur.